Детей 5 и 6 лет убило взорвавшейся на АЗС в Грозном цистерной

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Медицинский центр для пациентов с инфекционными заболеваниями. Свердловская область, Краснотурьинск , неотложка, медицина, здравоохранение, медицинская помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, скорая помощь
Все погибшие находились в непосредственной близости от места взрыва на АЗС в Грозном Фото:
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В столице Чечни прогремел мощный взрыв на АЗС

Стало известно, что в результате взрыва цистерны на АЗС в Грозном погибло двое детей пяти и шести лет. Информацию пишут журналисты telegram-канала Shot.

«Среди четырех погибших — двое детей: 5 и 6 лет. Предварительно, их убило полыхающей цистерной, прилетевшей во двор жилого дома», — передает telegram-канал Shot. Отмечается, что Также известно, что во взорвавшейся цистерне был газ. Рядом с заправкой находятся сразу три колледжа.

Сегодня, 12 октября, на автозаправочной станции в Байсангуровском районе города Грозного произошел взрыв АЗС. К настоящему времени пожар уже потушен. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа СУ СКР по Чеченской Республике. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Стало известно, что в результате взрыва цистерны на АЗС в Грозном погибло двое детей пяти и шести лет. Информацию пишут журналисты telegram-канала Shot. «Среди четырех погибших — двое детей: 5 и 6 лет. Предварительно, их убило полыхающей цистерной, прилетевшей во двор жилого дома», — передает telegram-канал Shot. Отмечается, что Также известно, что во взорвавшейся цистерне был газ. Рядом с заправкой находятся сразу три колледжа. Сегодня, 12 октября, на автозаправочной станции в Байсангуровском районе города Грозного произошел взрыв АЗС. К настоящему времени пожар уже потушен. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа СУ СКР по Чеченской Республике. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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