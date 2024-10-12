Детей 5 и 6 лет убило взорвавшейся на АЗС в Грозном цистерной

12 октября 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

Все погибшие находились в непосредственной близости от места взрыва на АЗС в Грозном Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В столице Чечни прогремел мощный взрыв на АЗС Стало известно, что в результате взрыва цистерны на АЗС в Грозном погибло двое детей пяти и шести лет. Информацию пишут журналисты telegram-канала Shot. «Среди четырех погибших — двое детей: 5 и 6 лет. Предварительно, их убило полыхающей цистерной, прилетевшей во двор жилого дома», — передает telegram-канал Shot. Отмечается, что Также известно, что во взорвавшейся цистерне был газ. Рядом с заправкой находятся сразу три колледжа. Сегодня, 12 октября, на автозаправочной станции в Байсангуровском районе города Грозного произошел взрыв АЗС. К настоящему времени пожар уже потушен. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа СУ СКР по Чеченской Республике. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стало известно, что в результате взрыва цистерны на АЗС в Грозном погибло двое детей пяти и шести лет. Информацию пишут журналисты telegram-канала Shot. «Среди четырех погибших — двое детей: 5 и 6 лет. Предварительно, их убило полыхающей цистерной, прилетевшей во двор жилого дома», — передает telegram-канал Shot. Отмечается, что Также известно, что во взорвавшейся цистерне был газ. Рядом с заправкой находятся сразу три колледжа. Сегодня, 12 октября, на автозаправочной станции в Байсангуровском районе города Грозного произошел взрыв АЗС. К настоящему времени пожар уже потушен. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа СУ СКР по Чеченской Республике. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.