В схемах экс-мэра Сочи Копайгородского появились новые фигуранты

14 октября 2024 в 04:09 Размер текста - 17 +

В схемах Алексея Копайгородского участвовали врач и учительница Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края В уголовном деле экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского появились новые фигуранты — врач-терапевт и учительница английского языка. Об этом говорится в версии МВД. «Экс-мэр Сочи хотел расширить границы владения своего дома. Два участка земли были переведены в муниципальную собственность и сданы в аренду гражданам с правом на льготное получение участков для последующего строительства жилья. Арендаторами стали учительница английского языка и врач-терапевт», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на версию полиции. Фигуранты выкупили участки за несколько десятков тысяч рублей и продали их адвокату Алексея Копайгородского, которая потом продала один из участков жене бывшего мэра. По версии следствия, он похитил имущество Сочи на сумму не менее 3,7 миллиона рублей. Копайгородского задержали 25 сентября в Луганске по подозрению в создании организованной преступной группы. Мещанский суд Москвы арестовал деньги на счетах экс-мэра и его жены. Также арестованы денежные средства аффилированных с ними компаний. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В уголовном деле экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского появились новые фигуранты — врач-терапевт и учительница английского языка. Об этом говорится в версии МВД. «Экс-мэр Сочи хотел расширить границы владения своего дома. Два участка земли были переведены в муниципальную собственность и сданы в аренду гражданам с правом на льготное получение участков для последующего строительства жилья. Арендаторами стали учительница английского языка и врач-терапевт», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на версию полиции. Фигуранты выкупили участки за несколько десятков тысяч рублей и продали их адвокату Алексея Копайгородского, которая потом продала один из участков жене бывшего мэра. По версии следствия, он похитил имущество Сочи на сумму не менее 3,7 миллиона рублей. Копайгородского задержали 25 сентября в Луганске по подозрению в создании организованной преступной группы. Мещанский суд Москвы арестовал деньги на счетах экс-мэра и его жены. Также арестованы денежные средства аффилированных с ними компаний.