В схемах экс-мэра Сочи Копайгородского появились новые фигуранты

В схемах Алексея Копайгородского участвовали врач и учительницаФото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
В уголовном деле экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского появились новые фигуранты — врач-терапевт и учительница английского языка. Об этом говорится в версии МВД.
«Экс-мэр Сочи хотел расширить границы владения своего дома. Два участка земли были переведены в муниципальную собственность и сданы в аренду гражданам с правом на льготное получение участков для последующего строительства жилья. Арендаторами стали учительница английского языка и врач-терапевт», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на версию полиции.
Фигуранты выкупили участки за несколько десятков тысяч рублей и продали их адвокату Алексея Копайгородского, которая потом продала один из участков жене бывшего мэра. По версии следствия, он похитил имущество Сочи на сумму не менее 3,7 миллиона рублей.
Копайгородского задержали 25 сентября в Луганске по подозрению в создании организованной преступной группы. Мещанский суд Москвы арестовал деньги на счетах экс-мэра и его жены. Также арестованы денежные средства аффилированных с ними компаний.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В уголовном деле экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского появились новые фигуранты — врач-терапевт и учительница английского языка. Об этом говорится в версии МВД. «Экс-мэр Сочи хотел расширить границы владения своего дома. Два участка земли были переведены в муниципальную собственность и сданы в аренду гражданам с правом на льготное получение участков для последующего строительства жилья. Арендаторами стали учительница английского языка и врач-терапевт», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на версию полиции. Фигуранты выкупили участки за несколько десятков тысяч рублей и продали их адвокату Алексея Копайгородского, которая потом продала один из участков жене бывшего мэра. По версии следствия, он похитил имущество Сочи на сумму не менее 3,7 миллиона рублей. Копайгородского задержали 25 сентября в Луганске по подозрению в создании организованной преступной группы. Мещанский суд Москвы арестовал деньги на счетах экс-мэра и его жены. Также арестованы денежные средства аффилированных с ними компаний.