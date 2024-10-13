13 октября 2024

В Еманжелинске пациентке три месяца не выдают жизненно важное лекарство

© Служба новостей «URA.RU»
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Поступление новой партии вакцины от гриппа двух наименований "Ультрикс Квадри" и "Совигрипп". Челябинск, минздрав, лекарства, медицина, областной аптечный склад
Рецепт на лекарство от сахарного диабета был оформлен еще в июле Фото:

Жительница Еманжелинска Челябинской области порядка трех месяцев ждет лекарство от сахарного диабета, рецепт на который получила еще в июле. Женщина рассказала URA.RU, что жизненно важное лекарство не поставляют в аптеку.

«Лекарство по льготе „Випедия“ от сахарного диабета отсутствует в аптеке. Рецепт получила еще в июле (есть в распоряжении редакции — прим.ред.), но до сих пор не выдали. Говорят, нет на складе», — сообщила Валентина К.

Пациентка уточнила, что ей должны ежемесячно выдавать одну упаковку препарата, но таблеток нет. По ее словам, с аналогичной проблемой столкнулись и другие пациенты, так как в еманжелинской аптеке нет лекарств от диабета. URA.RU запросило информацию о поставках лекарств в аптеки региона в пресс-службе регионального минздрава, к моменту публикации ответ на него не поступал.

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Жительница Еманжелинска Челябинской области порядка трех месяцев ждет лекарство от сахарного диабета, рецепт на который получила еще в июле. Женщина рассказала URA.RU, что жизненно важное лекарство не поставляют в аптеку. «Лекарство по льготе „Випедия“ от сахарного диабета отсутствует в аптеке. Рецепт получила еще в июле (есть в распоряжении редакции — прим.ред.), но до сих пор не выдали. Говорят, нет на складе», — сообщила Валентина К. Пациентка уточнила, что ей должны ежемесячно выдавать одну упаковку препарата, но таблеток нет. По ее словам, с аналогичной проблемой столкнулись и другие пациенты, так как в еманжелинской аптеке нет лекарств от диабета. URA.RU запросило информацию о поставках лекарств в аптеки региона в пресс-службе регионального минздрава, к моменту публикации ответ на него не поступал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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