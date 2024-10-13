В Еманжелинске пациентке три месяца не выдают жизненно важное лекарство

14 октября 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

Рецепт на лекарство от сахарного диабета был оформлен еще в июле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Еманжелинска Челябинской области порядка трех месяцев ждет лекарство от сахарного диабета, рецепт на который получила еще в июле. Женщина рассказала URA.RU, что жизненно важное лекарство не поставляют в аптеку. «Лекарство по льготе „Випедия“ от сахарного диабета отсутствует в аптеке. Рецепт получила еще в июле (есть в распоряжении редакции — прим.ред.), но до сих пор не выдали. Говорят, нет на складе», — сообщила Валентина К. Пациентка уточнила, что ей должны ежемесячно выдавать одну упаковку препарата, но таблеток нет. По ее словам, с аналогичной проблемой столкнулись и другие пациенты, так как в еманжелинской аптеке нет лекарств от диабета. URA.RU запросило информацию о поставках лекарств в аптеки региона в пресс-службе регионального минздрава, к моменту публикации ответ на него не поступал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Еманжелинска Челябинской области порядка трех месяцев ждет лекарство от сахарного диабета, рецепт на который получила еще в июле. Женщина рассказала URA.RU, что жизненно важное лекарство не поставляют в аптеку. «Лекарство по льготе „Випедия“ от сахарного диабета отсутствует в аптеке. Рецепт получила еще в июле (есть в распоряжении редакции — прим.ред.), но до сих пор не выдали. Говорят, нет на складе», — сообщила Валентина К. Пациентка уточнила, что ей должны ежемесячно выдавать одну упаковку препарата, но таблеток нет. По ее словам, с аналогичной проблемой столкнулись и другие пациенты, так как в еманжелинской аптеке нет лекарств от диабета. URA.RU запросило информацию о поставках лекарств в аптеки региона в пресс-службе регионального минздрава, к моменту публикации ответ на него не поступал.