В пермском парке Горького сменился топ-менеджер

Компания-арендатор пермского парка имени Горького сменила руководителя. Новым генеральным директором одноименного общества с ограниченной ответственностью стал Сергей Кожевников.
«ООО „Центральный парк развлечений имени Горького“. С 14 октября 2024 года генеральным директором является Кожевников Сергей Викторович», — сообщается в СБИС. Топ-менеджер сменил на этой должности Александра Целуйко, который руководил предприятием с мая 2021 года.
Основной собственник компании Рашид Габдуллин пояснил изданию «Коммерсант-Пермь», что Александр Целуйко решил уволиться по личным причинам. Новый директор раньше отвечал за содержание одного из пермских автосалонов.
Назначая нового топ-менеджера, руководство парка при этом реорганизовало структуру управления компании. Парк аттракционов теперь курирует отдельный заместитель директора. «Выделение направления связано с увеличенными объемами работ. Это удорожание запчастей и сложности с их поставками из-за рубежа», — пишет издание.
ООО «Центральный парк развлечений имени Горького» арендует территорию в центре Перми. Учредителями компании являются городской департамент имущественных отношений, которому принадлежит 24% уставного капитала. Остальные доли принадлежат бизнесмену Рашиду Габдуллину. Выручка в 2023 году составила 407 млн рублей, а чистая прибыль — 35 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!