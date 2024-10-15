15 октября 2024

Подорвавшегося на мине в ДНР челябинского бойца спас товарищ, пронеся на себе полтора километра. Видео

Раненого в ДНР челябинского бойца спас товарищ, пронеся на себе 1,5 километра
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Боец полтора километра нес на спине раненого друга Фото:
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Тяжелораненого бойца с позывным «Мамба» из Кунашакского района Челябинской области спас товарищ, пронеся его на спине полтора километра до безопасной зоны. Героический поступок был запечатлен на видео в районе поселка Очеретино в ДНР.

«Мамба» получил тяжелые ранения, наступив на мину во время выполнения боевой задачи. Его товарищ по службе, спецназовец с позывным «Фанат», взял его на спину и преодолел полтора километра. Остальные члены группы обеспечивали безопасность пути, используя дроны и рации для корректировки маршрута», — сообщается в telegram-канале «Знамя труда Кунашак»

По сведениям издания, сейчас боец из Кунашакского района проходит лечение в госпитале. Его состояние стабильное благодаря своевременной помощи сослуживцев.

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Тяжелораненого бойца с позывным «Мамба» из Кунашакского района Челябинской области спас товарищ, пронеся его на спине полтора километра до безопасной зоны. Героический поступок был запечатлен на видео в районе поселка Очеретино в ДНР. «Мамба» получил тяжелые ранения, наступив на мину во время выполнения боевой задачи. Его товарищ по службе, спецназовец с позывным «Фанат», взял его на спину и преодолел полтора километра. Остальные члены группы обеспечивали безопасность пути, используя дроны и рации для корректировки маршрута», — сообщается в telegram-канале «Знамя труда Кунашак» По сведениям издания, сейчас боец из Кунашакского района проходит лечение в госпитале. Его состояние стабильное благодаря своевременной помощи сослуживцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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