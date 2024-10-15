15 октября 2024

В Екатеринбурге готовятся повысить тарифы на тепло

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖКХ. Пермь, квитанции, отопление, жкх, горячая вода, счет
К новым тарифам добавят 20% налога Фото:

В Екатеринбурге могут существенно вырасти тарифы на отопление. Над переходом в новую ценовую зону (так называемая «альткотельная») уже работают горадминистрация и заксобрание Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник, подтверждая информацию, ранее появившуюся в СМИ.

«На данный момент прорабатываются предварительные параметры и обоснования изменения метода регулирования», — пояснил собеседник. Ориентировочный платеж для Екатеринбурга, который рассчитан Минэнерго РФ, составляет 3,8 тысячи рублей, что в два раза больше нынешнего. После изменений к этой цене (1,9 тысячи рублей) добавится еще 20% налога.

Ранее URA.RU рассказывало, что в других свердловских городах услуги ЖКХ подорожают на 15%. Это обсуждалось на закрытом совещании с участием мэров 8—9 октября.

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В Екатеринбурге могут существенно вырасти тарифы на отопление. Над переходом в новую ценовую зону (так называемая «альткотельная») уже работают горадминистрация и заксобрание Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник, подтверждая информацию, ранее появившуюся в СМИ. «На данный момент прорабатываются предварительные параметры и обоснования изменения метода регулирования», — пояснил собеседник. Ориентировочный платеж для Екатеринбурга, который рассчитан Минэнерго РФ, составляет 3,8 тысячи рублей, что в два раза больше нынешнего. После изменений к этой цене (1,9 тысячи рублей) добавится еще 20% налога. Ранее URA.RU рассказывало, что в других свердловских городах услуги ЖКХ подорожают на 15%. Это обсуждалось на закрытом совещании с участием мэров 8—9 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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