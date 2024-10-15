В Екатеринбурге готовятся повысить тарифы на тепло

16 октября 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

К новым тарифам добавят 20% налога Фото: Ритис Бараускас © URA.RU В Екатеринбурге могут существенно вырасти тарифы на отопление. Над переходом в новую ценовую зону (так называемая «альткотельная») уже работают горадминистрация и заксобрание Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник, подтверждая информацию, ранее появившуюся в СМИ. «На данный момент прорабатываются предварительные параметры и обоснования изменения метода регулирования», — пояснил собеседник. Ориентировочный платеж для Екатеринбурга, который рассчитан Минэнерго РФ, составляет 3,8 тысячи рублей, что в два раза больше нынешнего. После изменений к этой цене (1,9 тысячи рублей) добавится еще 20% налога. Ранее URA.RU рассказывало, что в других свердловских городах услуги ЖКХ подорожают на 15%. Это обсуждалось на закрытом совещании с участием мэров 8—9 октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге могут существенно вырасти тарифы на отопление. Над переходом в новую ценовую зону (так называемая «альткотельная») уже работают горадминистрация и заксобрание Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник, подтверждая информацию, ранее появившуюся в СМИ. «На данный момент прорабатываются предварительные параметры и обоснования изменения метода регулирования», — пояснил собеседник. Ориентировочный платеж для Екатеринбурга, который рассчитан Минэнерго РФ, составляет 3,8 тысячи рублей, что в два раза больше нынешнего. После изменений к этой цене (1,9 тысячи рублей) добавится еще 20% налога. Ранее URA.RU рассказывало, что в других свердловских городах услуги ЖКХ подорожают на 15%. Это обсуждалось на закрытом совещании с участием мэров 8—9 октября.