Пермское УФСБ обезвредило хакера, который взламывал карты клиентов МТС

Сотрудники управления ФСБ по Пермскому краю пресекли незаконную деятельность мужчины, который занимался взломом абонентских карт клиентов компании МТС. В отношении хакера возбуждено уголовное дело.
«Пресечена противоправная деятельность сотрудника АО „Русская Телефонная компания“. Действуя в составе преступной группы, осуществлял неправомерное копирование информационных массивов оператора связи с целью передачи неустановленным лицам за деньги. Неправомерный доступ к абонентским карточкам клиентов ПАО „МТС“. Также совершил выгрузки биллинговой информации оператора связи», — сообщила пресс-служба пермского УФСБ.
В ФСБ уточнили, что дело возбудили по статье «неправомерный доступ к компьютерной информации. Силовики устанавливают все обстоятельства незаконной деятельности обвиняемого.
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