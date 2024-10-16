Пермское УФСБ обезвредило хакера, который взламывал карты клиентов МТС

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Обвиняемый копировал данные абонентов МТС
Обвиняемый копировал данные абонентов МТС Фото:

Сотрудники управления ФСБ по Пермскому краю пресекли незаконную деятельность мужчины, который занимался взломом абонентских карт клиентов компании МТС. В отношении хакера возбуждено уголовное дело.

«Пресечена противоправная деятельность сотрудника АО „Русская Телефонная компания“. Действуя в составе преступной группы, осуществлял неправомерное копирование информационных массивов оператора связи с целью передачи неустановленным лицам за деньги. Неправомерный доступ к абонентским карточкам клиентов ПАО „МТС“. Также совершил выгрузки биллинговой информации оператора связи», — сообщила пресс-служба пермского УФСБ.

В ФСБ уточнили, что дело возбудили по статье «неправомерный доступ к компьютерной информации. Силовики устанавливают все обстоятельства незаконной деятельности обвиняемого.

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Сотрудники управления ФСБ по Пермскому краю пресекли незаконную деятельность мужчины, который занимался взломом абонентских карт клиентов компании МТС. В отношении хакера возбуждено уголовное дело. «Пресечена противоправная деятельность сотрудника АО „Русская Телефонная компания“. Действуя в составе преступной группы, осуществлял неправомерное копирование информационных массивов оператора связи с целью передачи неустановленным лицам за деньги. Неправомерный доступ к абонентским карточкам клиентов ПАО „МТС“. Также совершил выгрузки биллинговой информации оператора связи», — сообщила пресс-служба пермского УФСБ. В ФСБ уточнили, что дело возбудили по статье «неправомерный доступ к компьютерной информации. Силовики устанавливают все обстоятельства незаконной деятельности обвиняемого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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