Жительница Камчатки сумела прописать у себя в квартире около 60 мигрантов

На Камчатке женщина прописала у себя в квартире примерно 60 мигрантов. Против нее возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.
«Женщина с января 2022 года по сентябрь 2024 года незаконно поставила на учет в своей квартире не менее 60 иностранцев. Реального намерения предоставить жилое помещение у подозреваемой не было», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале. Отмечается, что женщине 53 года. Против нее возбуждено уголовное дело.
За прописку она получала денежное вознаграждение. На данный момент ей запрещено покидать территорию региона.
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На Камчатке женщина прописала у себя в квартире примерно 60 мигрантов. Против нее возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю. «Женщина с января 2022 года по сентябрь 2024 года незаконно поставила на учет в своей квартире не менее 60 иностранцев. Реального намерения предоставить жилое помещение у подозреваемой не было», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале. Отмечается, что женщине 53 года. Против нее возбуждено уголовное дело. За прописку она получала денежное вознаграждение. На данный момент ей запрещено покидать территорию региона.