Жительница Камчатки сумела прописать у себя в квартире около 60 мигрантов

Против женщины, которая прописала в квартире 60 мигрантов, возбуждено дело
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Мигранты не планировали жить в квартире, заявили в УМВД России по Камчатскому краю Фото:

На Камчатке женщина прописала у себя в квартире примерно 60 мигрантов. Против нее возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.

«Женщина с января 2022 года по сентябрь 2024 года незаконно поставила на учет в своей квартире не менее 60 иностранцев. Реального намерения предоставить жилое помещение у подозреваемой не было», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале. Отмечается, что женщине 53 года. Против нее возбуждено уголовное дело.

За прописку она получала денежное вознаграждение. На данный момент ей запрещено покидать территорию региона.

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На Камчатке женщина прописала у себя в квартире примерно 60 мигрантов. Против нее возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю. «Женщина с января 2022 года по сентябрь 2024 года незаконно поставила на учет в своей квартире не менее 60 иностранцев. Реального намерения предоставить жилое помещение у подозреваемой не было», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале. Отмечается, что женщине 53 года. Против нее возбуждено уголовное дело. За прописку она получала денежное вознаграждение. На данный момент ей запрещено покидать территорию региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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