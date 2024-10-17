Жительница Камчатки сумела прописать у себя в квартире около 60 мигрантов

Против женщины, которая прописала в квартире 60 мигрантов, возбуждено дело

17 октября 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

Мигранты не планировали жить в квартире, заявили в УМВД России по Камчатскому краю Фото: Владимир Андреев © URA.RU На Камчатке женщина прописала у себя в квартире примерно 60 мигрантов. Против нее возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю. «Женщина с января 2022 года по сентябрь 2024 года незаконно поставила на учет в своей квартире не менее 60 иностранцев. Реального намерения предоставить жилое помещение у подозреваемой не было», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале . Отмечается, что женщине 53 года. Против нее возбуждено уголовное дело. За прописку она получала денежное вознаграждение. На данный момент ей запрещено покидать территорию региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Камчатке женщина прописала у себя в квартире примерно 60 мигрантов. Против нее возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю. «Женщина с января 2022 года по сентябрь 2024 года незаконно поставила на учет в своей квартире не менее 60 иностранцев. Реального намерения предоставить жилое помещение у подозреваемой не было», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале. Отмечается, что женщине 53 года. Против нее возбуждено уголовное дело. За прописку она получала денежное вознаграждение. На данный момент ей запрещено покидать территорию региона.