Жителей Купянска экстренно эвакуируют: карта СВО на Украине 16 октября

Областная военная администрация Харьковской области объявила о массовой эвакуации жителей Купянска и прилегающих территорий. На различных направлениях фронта российские войска продолжают наступать, нанося удары по позициям украинских сил. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.
Купянское направление
Областная военная администрация (ОВА) Харьковской области объявила об обязательной эвакуации всех граждан из Купянска и прилегающих территорий. Эта информация стала известна из сообщения главы ОВА Олега Синегубова. Он отметил, что было принято решение об эвакуации всего гражданского населения общин купянского направления, включая сам город Купянск и еще три общины, находящиеся близ линии фронта.
ВС РФ продолжают атаковать в районе Кругляковки. Российская армия может в ближайшее время форсировать реку Оскол.
Кураховское направление
ВС РФ продвигаются в районе населенного пункта Катериновка. Штурмовые группы сумели отбить несколько улиц в селе и закрепились на новых позициях.
Покровское направление
Сообщается о продвижении российской армии к западу от Нелеповки. ВС РФ улучшили свои позиции вдоль линии Леонидовка—Юрьевка. ВС РФ также активно наступают в сторону Мирнограда.
Южнодонецкое направление
Российские войска продвинулись на юг и юго-запад от Золотой Нивы, а также на север от Новодонецкого, вдоль лесополосы на участке шириной до 3.77 километра. Кроме того, в западной части Водяного и на севере вентиляционной шахты «Южно-Донбасская №3» ВС РФ продвинулись вдоль южной границы балки Добровольская на участке шириной до 2.92 километра. ВС РФ ведут наступательные действия от Угледара в сторону Богоявленки.
Курское направление
В Курской области ВС РФ продолжают активные наступательные операции на нескольких фронтах, включая районы Любимовки, Русского Поречного и Русской Конопельки. Российские войска применяют тактику полуокружения украинских сил и целенаправленно перерезают их пути снабжения.
Обстрелы ВСУ
В Белгородской области ВСУ ударили по российской бронегруппе в районе Журавлевки. В ответ ВС России атаковали позиции украинских войск в лесных массивах с помощью РСЗО. В населенном пункте Октябрьский беспилотник ВСУ атаковал автобус, ранив восемь человек. Удары также пришлись на Устинку, Майский, Борисовку, Тишанку и Вязовое.
В ДНР в Горловке беспилотники ВСУ сбросили взрывчатку на рейсовый автобус, в результате чего пострадали водитель и несколько пассажиров, в том числе женщины разных возрастов. В результате артобстрела также тяжело ранена женщина 1950 года рождения.
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