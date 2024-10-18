Текслер назначил своих эмиссаров на выборах в новом челябинском муниципалитете

18 октября 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

В Саткинском округе пройдут выборы главы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил своих представителей на выборах в Саткинском муниципальном округе. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале официальной правовой информации 18 октября. «Назначить членами конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Саткинского муниципального округа начальника управления внутренней политики правительства Челябинской области Евгения Горяева, заместителя руководителя аппарата правительства Александра Зацепина, депутата законодательного собрания Татьяну Кузнецову. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. Саткинский округ является новым муниципалитетом, который появился на карте области в нынешнем году. Раньше он был районом. Новый статус муниципалитета упразднил сельские и городские советы и включил их глав в состав администрации округа. В связи с преобразованием были проведены выборы собрания депутатов округа. Теперь предстоит избрать главу муниципалитета. Известно, что на конкурс подали документы два человека. Один из них — глава Саткинского района Александр Глазков. Конкурс назначен на 24 октября. Аналогичные преобразования из районов в округа проводятся в Нязепетровском и Пластовском районах. Там так же предстоит выбрать глав. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил своих представителей на выборах в Саткинском муниципальном округе. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале официальной правовой информации 18 октября. «Назначить членами конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Саткинского муниципального округа начальника управления внутренней политики правительства Челябинской области Евгения Горяева, заместителя руководителя аппарата правительства Александра Зацепина, депутата законодательного собрания Татьяну Кузнецову. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. Саткинский округ является новым муниципалитетом, который появился на карте области в нынешнем году. Раньше он был районом. Новый статус муниципалитета упразднил сельские и городские советы и включил их глав в состав администрации округа. В связи с преобразованием были проведены выборы собрания депутатов округа. Теперь предстоит избрать главу муниципалитета. Известно, что на конкурс подали документы два человека. Один из них — глава Саткинского района Александр Глазков. Конкурс назначен на 24 октября. Аналогичные преобразования из районов в округа проводятся в Нязепетровском и Пластовском районах. Там так же предстоит выбрать глав.