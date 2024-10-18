Пожарная сигнализация в роддоме Челябинска сработала от дыма сигареты

Пожарная сигнализация в Областном перинатальном центре Челябинска, из-за чего пациентов едва не эвакуировали на улицу, сработала от дыма сигареты. Об этом рассказали в региональном министерстве здравоохранения.
«В медучреждении Челябинска установлена новейшая система сигнализации, которая очень чувствительна. Причиной срабатывания послужила сигарета, которую пациент решил закурить на одном из этажей», — рассказали в минздраве.
Дыма в помещении не было, эвакуация не проводилась, уточнили там. В минздраве также напомнили, что курение вредит не только здоровью, но еще и бюджету. Курение в медицинских учреждениях строго запрещено и налагается штрафом.
В Челябинске р 18 октября в роддоме на Воровского сработала пожарная сигнализация. Вызов оказался ложным, но на месте работали три пожарные машины, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
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