Пожарная сигнализация в роддоме Челябинска сработала от дыма сигареты

18 октября 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Сигнализация в роддоме сработала от сигареты, которую закурил пациент (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пожарная сигнализация в Областном перинатальном центре Челябинска, из-за чего пациентов едва не эвакуировали на улицу, сработала от дыма сигареты. Об этом рассказали в региональном министерстве здравоохранения. «В медучреждении Челябинска установлена новейшая система сигнализации, которая очень чувствительна. Причиной срабатывания послужила сигарета, которую пациент решил закурить на одном из этажей», — рассказали в минздраве. Дыма в помещении не было, эвакуация не проводилась, уточнили там. В минздраве также напомнили, что курение вредит не только здоровью, но еще и бюджету. Курение в медицинских учреждениях строго запрещено и налагается штрафом. В Челябинске р 18 октября в роддоме на Воровского сработала пожарная сигнализация. Вызов оказался ложным, но на месте работали три пожарные машины, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пожарная сигнализация в Областном перинатальном центре Челябинска, из-за чего пациентов едва не эвакуировали на улицу, сработала от дыма сигареты. Об этом рассказали в региональном министерстве здравоохранения. «В медучреждении Челябинска установлена новейшая система сигнализации, которая очень чувствительна. Причиной срабатывания послужила сигарета, которую пациент решил закурить на одном из этажей», — рассказали в минздраве. Дыма в помещении не было, эвакуация не проводилась, уточнили там. В минздраве также напомнили, что курение вредит не только здоровью, но еще и бюджету. Курение в медицинских учреждениях строго запрещено и налагается штрафом. В Челябинске р 18 октября в роддоме на Воровского сработала пожарная сигнализация. Вызов оказался ложным, но на месте работали три пожарные машины, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.