Над Киевом заметили беспилотник необычной формы

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Над Киевом заметили дрон с крыльями
Над Киевом заметили дрон с крыльями Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Утром 19 октября жители Киева заметили над городом беспилотник необычной формы. По их словам, у него были отчетливо видны крылья. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным очевидцев, обычно над Киевом видят БПЛА типа «Герань». Однако сегодня был замечен «непривычный» дрон самолетного типа с крыльями, его модель не уточняется. Также не ясно, кому принадлежит беспилотник. При этом военкоры утверждают, что разработка якобы принадлежит России. 

Ранее ВСУ атаковали беспилотником Санкт-Петербург. Средства ПВО российской армии успешно его сбили, пострадавших и разрушений в связи с атакой зафиксировано не было. Полковник в отставке и военный обозреватель Виктор Литовкин сообщил, что такой дрон был отправлен не напрямую с Украины, а из РФ через украинских агентов. 

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Утром 19 октября жители Киева заметили над городом беспилотник необычной формы. По их словам, у него были отчетливо видны крылья. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». По данным очевидцев, обычно над Киевом видят БПЛА типа «Герань». Однако сегодня был замечен «непривычный» дрон самолетного типа с крыльями, его модель не уточняется. Также не ясно, кому принадлежит беспилотник. При этом военкоры утверждают, что разработка якобы принадлежит России.  Ранее ВСУ атаковали беспилотником Санкт-Петербург. Средства ПВО российской армии успешно его сбили, пострадавших и разрушений в связи с атакой зафиксировано не было. Полковник в отставке и военный обозреватель Виктор Литовкин сообщил, что такой дрон был отправлен не напрямую с Украины, а из РФ через украинских агентов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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