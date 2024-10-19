Над Киевом заметили беспилотник необычной формы

Утром 19 октября жители Киева заметили над городом беспилотник необычной формы. По их словам, у него были отчетливо видны крылья. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
По данным очевидцев, обычно над Киевом видят БПЛА типа «Герань». Однако сегодня был замечен «непривычный» дрон самолетного типа с крыльями, его модель не уточняется. Также не ясно, кому принадлежит беспилотник. При этом военкоры утверждают, что разработка якобы принадлежит России.
Ранее ВСУ атаковали беспилотником Санкт-Петербург. Средства ПВО российской армии успешно его сбили, пострадавших и разрушений в связи с атакой зафиксировано не было. Полковник в отставке и военный обозреватель Виктор Литовкин сообщил, что такой дрон был отправлен не напрямую с Украины, а из РФ через украинских агентов.
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