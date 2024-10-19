«Фонтанка»: ВСУ атаковали Петербург беспилотником

Над территорией Санкт-Петербурга уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в экстренных службах.
«В Санкт-Петербурге 19 октября был сбит беспилотник», — пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник. По информации ведомства, дрон обезвредили силами противовоздушной обороны. В результате атаки разрушений нет, никто не пострадал.
Корреспондент направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ на него ожидается.
Ранее ВСУ совершили массовую атаку беспилотниками на Брянскую область, из-за чего на территории нежилого здания начался пожар. Всего над регионом уничтожили семь БПЛА, пострадавших нет.
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