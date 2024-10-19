«Фонтанка»: ВСУ атаковали Петербург беспилотником

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Один дрон ВСУ сбили над Петербургом
Один дрон ВСУ сбили над Петербургом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над территорией Санкт-Петербурга уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в экстренных службах.

«В Санкт-Петербурге 19 октября был сбит беспилотник», — пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник. По информации ведомства, дрон обезвредили силами противовоздушной обороны. В результате атаки разрушений нет, никто не пострадал.

Корреспондент направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ на него ожидается.

Ранее ВСУ совершили массовую атаку беспилотниками на Брянскую область, из-за чего на территории нежилого здания начался пожар. Всего над регионом уничтожили семь БПЛА, пострадавших нет.

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Над территорией Санкт-Петербурга уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в экстренных службах. «В Санкт-Петербурге 19 октября был сбит беспилотник», — пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник. По информации ведомства, дрон обезвредили силами противовоздушной обороны. В результате атаки разрушений нет, никто не пострадал. Корреспондент направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ на него ожидается. Ранее ВСУ совершили массовую атаку беспилотниками на Брянскую область, из-за чего на территории нежилого здания начался пожар. Всего над регионом уничтожили семь БПЛА, пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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