ХМАО вошел в десятку лидеров по доходам населения среди регионов России

Во втором квартале 2024 года средняя заработная плата жителей ХМАО составила 79 тысяч рублей. Это в три раза больше, чем стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Таким образом, Югра занимает девятое место в рейтинге регионов России по уровню дохода населения.
«Девятое место: Ханты-Мансийский автономный округ. Соотношение доходов населения и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг: 3,21. Среднедушевые доходы населения во втором квартале 2024 года: 79 тысяч рублей», — выяснили РИА Новости.
При этом, у югорчан наблюдается динамики зарплат. Изменение реальных доходов населения во втором квартале 2024 года, относительно того же периода 2023 года, равняется 3,6%.
Для комфортной жизни с ипотекой доход семьи в ХМАО должен составлять около 105 тысяч рублей. На сумму рекомендованного семейного дохода влияет динамика ставок, размер и срок ипотечного кредита.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!