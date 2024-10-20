20 октября 2024
19 октября 2024
18 октября 2024

ХМАО вошел в десятку лидеров по доходам населения среди регионов России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Среднедушевой доход югорчан составляет 79 тысяч рублей
Среднедушевой доход югорчан составляет 79 тысяч рублей Фото:

Во втором квартале 2024 года средняя заработная плата жителей ХМАО составила 79 тысяч рублей. Это в три раза больше, чем стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Таким образом, Югра занимает девятое место в рейтинге регионов России по уровню дохода населения.

«Девятое место: Ханты-Мансийский автономный округ. Соотношение доходов населения и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг: 3,21. Среднедушевые доходы населения во втором квартале 2024 года: 79 тысяч рублей», — выяснили РИА Новости.

При этом, у югорчан наблюдается динамики зарплат. Изменение реальных доходов населения во втором квартале 2024 года, относительно того же периода 2023 года, равняется 3,6%.

Для комфортной жизни с ипотекой доход семьи в ХМАО должен составлять около 105 тысяч рублей. На сумму рекомендованного семейного дохода влияет динамика ставок, размер и срок ипотечного кредита.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во втором квартале 2024 года средняя заработная плата жителей ХМАО составила 79 тысяч рублей. Это в три раза больше, чем стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Таким образом, Югра занимает девятое место в рейтинге регионов России по уровню дохода населения. «Девятое место: Ханты-Мансийский автономный округ. Соотношение доходов населения и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг: 3,21. Среднедушевые доходы населения во втором квартале 2024 года: 79 тысяч рублей», — выяснили РИА Новости. При этом, у югорчан наблюдается динамики зарплат. Изменение реальных доходов населения во втором квартале 2024 года, относительно того же периода 2023 года, равняется 3,6%. Для комфортной жизни с ипотекой доход семьи в ХМАО должен составлять около 105 тысяч рублей. На сумму рекомендованного семейного дохода влияет динамика ставок, размер и срок ипотечного кредита.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...