Генерал-депутат Андрей Гурулев предостерег ведущего программы Владимира Соловьева о возможности ракетного удара ВСУ по телестудии. Об этом он заявил во время прямого эфира программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
«Если мы говорим о том, что сегодня НАТО в прямую воюют. Если есть разговоры про дальнобойные ракеты. То первый удар будет сюда. <...> Вот в эту студию», — заявил Гурулев. Он отметил, что неизвестно, долетит ли ракета, но уточнил, что на студию точно направят снаряды.
Киев давно всеми силами старается привлечь НАТО к боевым действиям против РФ. Американский Центр стратегических и международных исследований отмечал, что если альянс и пойдет на прямой конфликт с Россией, то он будет затяжным.
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