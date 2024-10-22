Генерал Гурулев предрек удары ВС НАТО по студии Владимира Соловьева. Видео

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Если говорить о том, что НАТО участвуют в конфликте России и Украины, то их ракеты полетят в первую очередь в студию Соловьева, заявил Гурулев
Если говорить о том, что НАТО участвуют в конфликте России и Украины, то их ракеты полетят в первую очередь в студию Соловьева, заявил Гурулев Фото:

Генерал-депутат Андрей Гурулев предостерег ведущего программы Владимира Соловьева о возможности ракетного удара ВСУ по телестудии. Об этом он заявил во время прямого эфира программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Если мы говорим о том, что сегодня НАТО в прямую воюют. Если есть разговоры про дальнобойные ракеты. То первый удар будет сюда. <...> Вот в эту студию», — заявил Гурулев. Он отметил, что неизвестно, долетит ли ракета, но уточнил, что на студию точно направят снаряды.

Киев давно всеми силами старается привлечь НАТО к боевым действиям против РФ. Американский Центр стратегических и международных исследований отмечал, что если альянс и пойдет на прямой конфликт с Россией, то он будет затяжным.

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Генерал-депутат Андрей Гурулев предостерег ведущего программы Владимира Соловьева о возможности ракетного удара ВСУ по телестудии. Об этом он заявил во время прямого эфира программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». «Если мы говорим о том, что сегодня НАТО в прямую воюют. Если есть разговоры про дальнобойные ракеты. То первый удар будет сюда. <...> Вот в эту студию», — заявил Гурулев. Он отметил, что неизвестно, долетит ли ракета, но уточнил, что на студию точно направят снаряды. Киев давно всеми силами старается привлечь НАТО к боевым действиям против РФ. Американский Центр стратегических и международных исследований отмечал, что если альянс и пойдет на прямой конфликт с Россией, то он будет затяжным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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