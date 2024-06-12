CSIS: НАТО нужно готовиться к затяжному конфликту с РФ

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Страны Запада оценивают свои возможности в потенциальном конфликте с РФ (архивное фото)
Страны Запада оценивают свои возможности в потенциальном конфликте с РФ (архивное фото) Фото:

Североатлантическому альянсу необходимо вести подготовку в длительному, возможному конфликту с Россией. Об этом говорится в документе американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

«НАТО достиг значительного прогресса в подготовке к возможному конфликту с Россией. Но блоку нужно готовиться к „затяжной войне“, если будет конфликт в РФ», — указано в докладе на официальном сайте CSIS.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил недавно, что Западу необходимо в течение следующих нескольких лет активно вооружаться на случай вероятного конфликта с Россией. Он не исключил, что военное столкновение с РФ может произойти в Прибалтике. С аналогичными заявлениями выступили высокопоставленные политики США, Великобритании, Чехии и Швеции. Эксперты полагают, что на Западе сознательно нагнетают военную истерию, чтобы оправдать высокие траты на оборону, передает RT.

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Североатлантическому альянсу необходимо вести подготовку в длительному, возможному конфликту с Россией. Об этом говорится в документе американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS). «НАТО достиг значительного прогресса в подготовке к возможному конфликту с Россией. Но блоку нужно готовиться к „затяжной войне“, если будет конфликт в РФ», — указано в докладе на официальном сайте CSIS. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил недавно, что Западу необходимо в течение следующих нескольких лет активно вооружаться на случай вероятного конфликта с Россией. Он не исключил, что военное столкновение с РФ может произойти в Прибалтике. С аналогичными заявлениями выступили высокопоставленные политики США, Великобритании, Чехии и Швеции. Эксперты полагают, что на Западе сознательно нагнетают военную истерию, чтобы оправдать высокие траты на оборону, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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