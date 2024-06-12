CSIS: НАТО нужно готовиться к затяжному конфликту с РФ

Североатлантическому альянсу необходимо вести подготовку в длительному, возможному конфликту с Россией. Об этом говорится в документе американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).
«НАТО достиг значительного прогресса в подготовке к возможному конфликту с Россией. Но блоку нужно готовиться к „затяжной войне“, если будет конфликт в РФ», — указано в докладе на официальном сайте CSIS.
Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил недавно, что Западу необходимо в течение следующих нескольких лет активно вооружаться на случай вероятного конфликта с Россией. Он не исключил, что военное столкновение с РФ может произойти в Прибалтике. С аналогичными заявлениями выступили высокопоставленные политики США, Великобритании, Чехии и Швеции. Эксперты полагают, что на Западе сознательно нагнетают военную истерию, чтобы оправдать высокие траты на оборону, передает RT.
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