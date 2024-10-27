27 октября 2024

Для челябинских пенсионеров проводят бесплатные лекции от врачей, концерты и мастер-классы. Список

Пенсионеров бесплатно обучают компьютерной грамотности и живописи в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
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Южно-Уральский гражданский форум-2022. Челябинск , пенсионер
Пенсионеры также могут недорого посетить кино, театры и музеи Фото:

В Челябинске организованы центры для досуга и обучения пенсионеров. Для пожилых людей проводят творческие мастер-классы, лекции, обучения компьютерной и финансовой грамотности. Также в одном из пространств челябинцам помогают наладить здоровье. Об этих и других центрах отдыха для людей «серебряного» возраста — в подборке URA.RU.

Народный Университет Общества «Знание»

В октябре в «Знании» стартовал новый учебный год для пенсионеров. Там проводят курсы компьютерной, мобильной, правовой, финансовой грамотности и безопасности. Учат пенсионеров также живописи, лепке из гипса и другому прикладному творчеству. Проводят лекции об истории, эмоциях, наследстве и этикете. 24 октября там пройдет лекторий на тему «История и архитектура».

Презентация городского смартфона. Екатеринбург
В пространствах для пенсионеров активно обучают компьютерным технологиям
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Также в университете существует объединение «Серебряные звезды», в которое можно вступить и заниматься волонтерской деятельностью. Большинство занятий бесплатные. Однако есть и платные курсы, связанные с обучением иностранным языкам, творчеством и обретением новых профессий.

Центр общения старшего поколения

Соцфонд России устраивает досуг для старшего поколения в разных направлениях. В расписании на октябрь заявлены: лекция к Всемирному дню сердца, онлайн-лекции от врачей, а также урок финансовой грамотности. В центре также организуют концерты и творческие мастер-классы. Вход на мероприятия свободный.

Центр активного долголетия

Николай Цуканов с рабочим визитом в городе Карабаше. Челябинская область
Позаниматься на тренажерах пенсионерам предлагают в Центре активного долголетия
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В центре активного долголетия для людей старше 55 лет проводят бесплатные занятия как для развлечения, так и для нормализации здоровья. Пространство оборудовано танцевальным и актовым залами, массажным кабинетом, тренажерами, кулинарной студией и комнатой для ментального отдыха. Пенсионеры могут поучаствовать в творческих мастер-классах, научиться пользоваться компьютером и работать с другими современными технологиями. Также на базе центра людям с проблемным здоровьем помогут реабилитироваться. Посещение бесплатное.

Льготы для пенсионеров в сфере развлечений

С помощью пенсионного удостоверения в театрах, музеях и даже кинотеатрах можно получить скидку и насладиться искусством. В кинотеатре «Синема парк» с понедельника по среду пожилые люди могут сходить в кино по 50% скидке, в кинотеатре «Киномакс» льготный билет можно приобрести с понедельника по пятницу до 17:40 по цене — 160 рублей. По пенсионной скидке также доступны: Музей изобразительных искусств, Государственный исторический музей Южного Урала, Мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история». Стоимость посещения выставок варьируется от 75-500 рублей.

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В Челябинске организованы центры для досуга и обучения пенсионеров. Для пожилых людей проводят творческие мастер-классы, лекции, обучения компьютерной и финансовой грамотности. Также в одном из пространств челябинцам помогают наладить здоровье. Об этих и других центрах отдыха для людей «серебряного» возраста — в подборке URA.RU. В октябре в «Знании» стартовал новый учебный год для пенсионеров. Там проводят курсы компьютерной, мобильной, правовой, финансовой грамотности и безопасности. Учат пенсионеров также живописи, лепке из гипса и другому прикладному творчеству. Проводят лекции об истории, эмоциях, наследстве и этикете. 24 октября там пройдет лекторий на тему «История и архитектура». Также в университете существует объединение «Серебряные звезды», в которое можно вступить и заниматься волонтерской деятельностью. Большинство занятий бесплатные. Однако есть и платные курсы, связанные с обучением иностранным языкам, творчеством и обретением новых профессий. Соцфонд России устраивает досуг для старшего поколения в разных направлениях. В расписании на октябрь заявлены: лекция к Всемирному дню сердца, онлайн-лекции от врачей, а также урок финансовой грамотности. В центре также организуют концерты и творческие мастер-классы. Вход на мероприятия свободный. В центре активного долголетия для людей старше 55 лет проводят бесплатные занятия как для развлечения, так и для нормализации здоровья. Пространство оборудовано танцевальным и актовым залами, массажным кабинетом, тренажерами, кулинарной студией и комнатой для ментального отдыха. Пенсионеры могут поучаствовать в творческих мастер-классах, научиться пользоваться компьютером и работать с другими современными технологиями. Также на базе центра людям с проблемным здоровьем помогут реабилитироваться. Посещение бесплатное. С помощью пенсионного удостоверения в театрах, музеях и даже кинотеатрах можно получить скидку и насладиться искусством. В кинотеатре «Синема парк» с понедельника по среду пожилые люди могут сходить в кино по 50% скидке, в кинотеатре «Киномакс» льготный билет можно приобрести с понедельника по пятницу до 17:40 по цене — 160 рублей. По пенсионной скидке также доступны: Музей изобразительных искусств, Государственный исторический музей Южного Урала, Мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история». Стоимость посещения выставок варьируется от 75-500 рублей.
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