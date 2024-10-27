27 октября 2024

Двое детей потерялись в лесу около озера Ильменское в Миассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экология Миасса и окрестностей. Челябинск, озеро ильменское
Школьники из Миасса решили прогуляться на озеро Ильменское Фото:

Двое 11-летних школьников в минувшие выходные потерялись в лесу около озера Ильменское в Челябинской области. Об этом 28 октября сообщили в Поисково-спасательной службе региона.

«В седьмом часу вечера два подростка решились на прогулку за город к озеру Ильменское, но не учли, что в темноте очень легко сбиться с пути и в результате заблудились. По телефону 112 ребята сообщили о своем ЧП», — уточняет пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Спасатели объяснили детям, как с помощью телефона определить местоположение. И уже через полчаса смогли найти школьников, эвакуировать их из леса на квадроциклах и передать родителям.

У человека, потерявшего ориентацию в горах или лесу, после обращения на телефон 112 есть еще два важных шага, напоминают в ПСС Челябинской области. Во-первых, ждать прибытия спасателей, оставаясь на месте. Во-вторых, не тратить заряд телефона на разговоры с обеспокоенными родными.

Спасатели эвакуировали детей из леса на квадроцикле
Спасатели эвакуировали детей из леса на квадроцикле

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Двое 11-летних школьников в минувшие выходные потерялись в лесу около озера Ильменское в Челябинской области. Об этом 28 октября сообщили в Поисково-спасательной службе региона. «В седьмом часу вечера два подростка решились на прогулку за город к озеру Ильменское, но не учли, что в темноте очень легко сбиться с пути и в результате заблудились. По телефону 112 ребята сообщили о своем ЧП», — уточняет пресс-служба ведомства в telegram-канале. Спасатели объяснили детям, как с помощью телефона определить местоположение. И уже через полчаса смогли найти школьников, эвакуировать их из леса на квадроциклах и передать родителям. У человека, потерявшего ориентацию в горах или лесу, после обращения на телефон 112 есть еще два важных шага, напоминают в ПСС Челябинской области. Во-первых, ждать прибытия спасателей, оставаясь на месте. Во-вторых, не тратить заряд телефона на разговоры с обеспокоенными родными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...