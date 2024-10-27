Двое детей потерялись в лесу около озера Ильменское в Миассе. Фото

28 октября 2024 в 10:27 Размер текста - 17 +

Школьники из Миасса решили прогуляться на озеро Ильменское Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двое 11-летних школьников в минувшие выходные потерялись в лесу около озера Ильменское в Челябинской области. Об этом 28 октября сообщили в Поисково-спасательной службе региона. «В седьмом часу вечера два подростка решились на прогулку за город к озеру Ильменское, но не учли, что в темноте очень легко сбиться с пути и в результате заблудились. По телефону 112 ребята сообщили о своем ЧП», — уточняет пресс-служба ведомства в telegram-канале. Спасатели объяснили детям, как с помощью телефона определить местоположение. И уже через полчаса смогли найти школьников, эвакуировать их из леса на квадроциклах и передать родителям. У человека, потерявшего ориентацию в горах или лесу, после обращения на телефон 112 есть еще два важных шага, напоминают в ПСС Челябинской области. Во-первых, ждать прибытия спасателей, оставаясь на месте. Во-вторых, не тратить заряд телефона на разговоры с обеспокоенными родными. Спасатели эвакуировали детей из леса на квадроцикле Telegram-канал «Поисково-спасательная служба Челябинской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двое 11-летних школьников в минувшие выходные потерялись в лесу около озера Ильменское в Челябинской области. Об этом 28 октября сообщили в Поисково-спасательной службе региона. «В седьмом часу вечера два подростка решились на прогулку за город к озеру Ильменское, но не учли, что в темноте очень легко сбиться с пути и в результате заблудились. По телефону 112 ребята сообщили о своем ЧП», — уточняет пресс-служба ведомства в telegram-канале. Спасатели объяснили детям, как с помощью телефона определить местоположение. И уже через полчаса смогли найти школьников, эвакуировать их из леса на квадроциклах и передать родителям. У человека, потерявшего ориентацию в горах или лесу, после обращения на телефон 112 есть еще два важных шага, напоминают в ПСС Челябинской области. Во-первых, ждать прибытия спасателей, оставаясь на месте. Во-вторых, не тратить заряд телефона на разговоры с обеспокоенными родными.