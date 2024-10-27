Челябинское минэкологии объяснило гибель рыбы в водохранилище

Рыба в челябинском водоеме погибла из-за спуска воды

28 октября 2024 в 09:51 Размер текста - 17 +

Рыба погибла из-за спуска воды в водохранилище Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рыба в русле реки Черная Чесменского района Челябинской области погибла из-за спуска воды в водохранилище. Об этом заявили специалисты регионального минэкологии после обследования водоема. «Специалисты регионального государственного надзора министерства экологии Челябинской области, выехавшие на место происшествия, зафиксировали факт массовой гибели в русле реки Черная около поселка Ольшанка Черноборского сельского поселения. Причина гибели рыбы — спуск воды неизвестными лицами, открывшими задвижку, при помощи которой контролировался уровень в водоеме», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного минэкологии отметили, что плотины принадлежат администрации Черноборского села. Экологи намерены запросить данные об обслуживающей организации отдела водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного управления и в областном минсельхозе. Магнитогорская природоохранная прокуратура начала проверку. О массовой гибели рыбы в Чесменском районе сообщили местные СМИ. Прокуратура Магнитогорска инициировала проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рыба в русле реки Черная Чесменского района Челябинской области погибла из-за спуска воды в водохранилище. Об этом заявили специалисты регионального минэкологии после обследования водоема. «Специалисты регионального государственного надзора министерства экологии Челябинской области, выехавшие на место происшествия, зафиксировали факт массовой гибели в русле реки Черная около поселка Ольшанка Черноборского сельского поселения. Причина гибели рыбы — спуск воды неизвестными лицами, открывшими задвижку, при помощи которой контролировался уровень в водоеме», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного минэкологии отметили, что плотины принадлежат администрации Черноборского села. Экологи намерены запросить данные об обслуживающей организации отдела водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного управления и в областном минсельхозе. Магнитогорская природоохранная прокуратура начала проверку. О массовой гибели рыбы в Чесменском районе сообщили местные СМИ. Прокуратура Магнитогорска инициировала проверку.