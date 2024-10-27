27 октября 2024

Челябинское минэкологии объяснило гибель рыбы в водохранилище

Рыба в челябинском водоеме погибла из-за спуска воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Мост через реку Сысерть. Свердловская область, поселок Луч, рыба, грязная вода, мертвая рыба, экология
Рыба погибла из-за спуска воды в водохранилище Фото:

Рыба в русле реки Черная Чесменского района Челябинской области погибла из-за спуска воды в водохранилище. Об этом заявили специалисты регионального минэкологии после обследования водоема.

«Специалисты регионального государственного надзора министерства экологии Челябинской области, выехавшие на место происшествия, зафиксировали факт массовой гибели в русле реки Черная около поселка Ольшанка Черноборского сельского поселения. Причина гибели рыбы — спуск воды неизвестными лицами, открывшими задвижку, при помощи которой контролировался уровень в водоеме», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе областного минэкологии отметили, что плотины принадлежат администрации Черноборского села. Экологи намерены запросить данные об обслуживающей организации отдела водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного управления и в областном минсельхозе. Магнитогорская природоохранная прокуратура начала проверку.

О массовой гибели рыбы в Чесменском районе сообщили местные СМИ. Прокуратура Магнитогорска инициировала проверку.

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Рыба в русле реки Черная Чесменского района Челябинской области погибла из-за спуска воды в водохранилище. Об этом заявили специалисты регионального минэкологии после обследования водоема. «Специалисты регионального государственного надзора министерства экологии Челябинской области, выехавшие на место происшествия, зафиксировали факт массовой гибели в русле реки Черная около поселка Ольшанка Черноборского сельского поселения. Причина гибели рыбы — спуск воды неизвестными лицами, открывшими задвижку, при помощи которой контролировался уровень в водоеме», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного минэкологии отметили, что плотины принадлежат администрации Черноборского села. Экологи намерены запросить данные об обслуживающей организации отдела водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного управления и в областном минсельхозе. Магнитогорская природоохранная прокуратура начала проверку. О массовой гибели рыбы в Чесменском районе сообщили местные СМИ. Прокуратура Магнитогорска инициировала проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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