Карту Карталинского района изменят в 2025 году

28 октября 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

В регионе проводится реформа местного самоуправления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2025 году изменится карта Карталинского района (Челябинская область) после преобразования района в муниципальный округ. Об этом заявил глава района Анатолий Вдовин. «На совещании с главами муниципалитетов губернатор Алексей Текслер сообщил о грядущем преобразовании четырех районов — Ашинского, Еманжелинского, Кусинского и Увельского — в муниципальные округа. Этот процесс распространится на все муниципальные районы, в первую очередь, на те, где в 2025 году будут проходить выборы депутатов», — сообщил Вдовин. Он провел совещание по предстоящему процессу с главами сел. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 22 октября дал старт созданию четырех новых муниципалитетов. Объединить поселения в округ планируют в Ашинском, Еманжелинском, Кусинском и Увельском районах. В регионе уже есть успешные примеры таких преобразований — это Коркинский, Саткинский, Каслинский округа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2025 году изменится карта Карталинского района (Челябинская область) после преобразования района в муниципальный округ. Об этом заявил глава района Анатолий Вдовин. «На совещании с главами муниципалитетов губернатор Алексей Текслер сообщил о грядущем преобразовании четырех районов — Ашинского, Еманжелинского, Кусинского и Увельского — в муниципальные округа. Этот процесс распространится на все муниципальные районы, в первую очередь, на те, где в 2025 году будут проходить выборы депутатов», — сообщил Вдовин. Он провел совещание по предстоящему процессу с главами сел. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 22 октября дал старт созданию четырех новых муниципалитетов. Объединить поселения в округ планируют в Ашинском, Еманжелинском, Кусинском и Увельском районах. В регионе уже есть успешные примеры таких преобразований — это Коркинский, Саткинский, Каслинский округа.