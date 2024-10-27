27 октября 2024

Карту Карталинского района изменят в 2025 году

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Рабочая поездка Дубровского в Карталы. Обработано. Челябинск, стела карталы
В регионе проводится реформа местного самоуправления Фото:

В 2025 году изменится карта Карталинского района (Челябинская область) после преобразования района в муниципальный округ. Об этом заявил глава района Анатолий Вдовин.

«На совещании с главами муниципалитетов губернатор Алексей Текслер сообщил о грядущем преобразовании четырех районов — Ашинского, Еманжелинского, Кусинского и Увельского — в муниципальные округа. Этот процесс распространится на все муниципальные районы, в первую очередь, на те, где в 2025 году будут проходить выборы депутатов», — сообщил Вдовин. Он провел совещание по предстоящему процессу с главами сел.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 22 октября дал старт созданию четырех новых муниципалитетов. Объединить поселения в округ планируют в Ашинском, Еманжелинском, Кусинском и Увельском районах. В регионе уже есть успешные примеры таких преобразований — это Коркинский, Саткинский, Каслинский округа.

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В 2025 году изменится карта Карталинского района (Челябинская область) после преобразования района в муниципальный округ. Об этом заявил глава района Анатолий Вдовин. «На совещании с главами муниципалитетов губернатор Алексей Текслер сообщил о грядущем преобразовании четырех районов — Ашинского, Еманжелинского, Кусинского и Увельского — в муниципальные округа. Этот процесс распространится на все муниципальные районы, в первую очередь, на те, где в 2025 году будут проходить выборы депутатов», — сообщил Вдовин. Он провел совещание по предстоящему процессу с главами сел. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 22 октября дал старт созданию четырех новых муниципалитетов. Объединить поселения в округ планируют в Ашинском, Еманжелинском, Кусинском и Увельском районах. В регионе уже есть успешные примеры таких преобразований — это Коркинский, Саткинский, Каслинский округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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