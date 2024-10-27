Челябинский омбудсмен Сударенко поможет защитить права инвалидов в суде

Уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко направила в суд три исковых заявления для оказания помощи жителям Челябинской области. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.
«Направила в суды сразу три административных исковых заявления в интересах обратившихся ко мне жителей, так как уполномоченными органами мои рекомендации были отклонены. В двух случаях ответчиками выступают администрации городов Копейск (отказ женщине-инвалиду в переводе садового дома в жилой дом) и Магнитогорск (отказ в принятии на учет в качестве нуждающейся в жилье женщины, одинокой мамы с ребенком- инвалидом)», — уточнила Сударенко.
Омбудсмен отметила, что третий иск был подан к отделению регионального Социального фонда, который отказал в выплатате ежегодной компенсации мужчине, который получил вред здоровью в Чернобыльской катастрофе. Он принимал участие в работе подразделений особого риска.
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