Челябинский омбудсмен Сударенко поможет защитить права инвалидов в суде

28 октября 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

Юлия Сударенко направила три исковых заявления в суд для оказания помощи челябинцам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко направила в суд три исковых заявления для оказания помощи жителям Челябинской области. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети. «Направила в суды сразу три административных исковых заявления в интересах обратившихся ко мне жителей, так как уполномоченными органами мои рекомендации были отклонены. В двух случаях ответчиками выступают администрации городов Копейск (отказ женщине-инвалиду в переводе садового дома в жилой дом) и Магнитогорск (отказ в принятии на учет в качестве нуждающейся в жилье женщины, одинокой мамы с ребенком- инвалидом)», — уточнила Сударенко. Омбудсмен отметила, что третий иск был подан к отделению регионального Социального фонда, который отказал в выплатате ежегодной компенсации мужчине, который получил вред здоровью в Чернобыльской катастрофе. Он принимал участие в работе подразделений особого риска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко направила в суд три исковых заявления для оказания помощи жителям Челябинской области. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети. «Направила в суды сразу три административных исковых заявления в интересах обратившихся ко мне жителей, так как уполномоченными органами мои рекомендации были отклонены. В двух случаях ответчиками выступают администрации городов Копейск (отказ женщине-инвалиду в переводе садового дома в жилой дом) и Магнитогорск (отказ в принятии на учет в качестве нуждающейся в жилье женщины, одинокой мамы с ребенком- инвалидом)», — уточнила Сударенко. Омбудсмен отметила, что третий иск был подан к отделению регионального Социального фонда, который отказал в выплатате ежегодной компенсации мужчине, который получил вред здоровью в Чернобыльской катастрофе. Он принимал участие в работе подразделений особого риска.