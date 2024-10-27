27 октября 2024

Челябинская спортсменка стала двукратной чемпионкой мира по шахбоксу. Фото

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Шахбокс представляет из себя чередование раундов бокса и шахмат
Шахбокс представляет из себя чередование раундов бокса и шахмат Фото:

Спортсменка Амина Ахмадулина из Челябинска стала чемпионкой мира по шахбоксу, победив на турнире, который проходил в Ереване (Армения). В финальном поединке она одолела трехкратную чемпионку мира из Германии, Алину Раф, сообщили в пресс-службе управления по физической культуре и спорту областного центра.

«Завершился шестой Чемпионат мира по шахбоксу. Трое шахбоксеров Челябинска представляли сборную команду страны на этом чемпионате. Среди них воспитанница спортшколы „Буревестник“ и студентка ЮУрГУ Амина Ахмадулина, которая завоевала золото турнира», — сообщили в пресс-службе.

Помимо успеха Ахмадулиной, российская сборная также показала высокие результаты в командном зачете, заняв первое место. На втором месте расположилась команда Франции, а на третьем — команда Германии.

Амина Ахмадулина ( в центре) впервые стала чемпионкой по шахбоксу в 2022 году
Амина Ахмадулина ( в центре) впервые стала чемпионкой по шахбоксу в 2022 году
Фото:

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Спортсменка Амина Ахмадулина из Челябинска стала чемпионкой мира по шахбоксу, победив на турнире, который проходил в Ереване (Армения). В финальном поединке она одолела трехкратную чемпионку мира из Германии, Алину Раф, сообщили в пресс-службе управления по физической культуре и спорту областного центра. «Завершился шестой Чемпионат мира по шахбоксу. Трое шахбоксеров Челябинска представляли сборную команду страны на этом чемпионате. Среди них воспитанница спортшколы „Буревестник“ и студентка ЮУрГУ Амина Ахмадулина, которая завоевала золото турнира», — сообщили в пресс-службе. Помимо успеха Ахмадулиной, российская сборная также показала высокие результаты в командном зачете, заняв первое место. На втором месте расположилась команда Франции, а на третьем — команда Германии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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