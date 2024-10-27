В Челябинске сын Люцифера преследует сотрудниц СК

В Челябинске местный житель, назвавший себя Никитос Люциферович, преследует сотрудниц Следственного комитета (СК), приходя на личные приемы для того, чтобы признаться в любви. По информации Ural Mash, мужчина называет женщин в погонах «чиками», а зампрокурора областного центра «красивой декорацией».
«Челябинский сталкер из преисподней достает и сотрудниц Следственного комитета. Никитос Люциферович пишет обращения в СК, зовет девушек в погонах „чиками“. Регулярно приходит на личные приемы, чтобы „признаться в любви“. А зампрокурора величает „красивой декорацией“», — пишет telegram-канал Ural Mash.
Кроме того, Люциферович объяснил свое необычное имя. Он сменил фамилию и имя, чтобы упростить решение вопросов с приставами, а титул «сын Люцифера» выбрал в знак памяти о бывшей возлюбленной.
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