На Челябинскую область надвигаются метели

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Снегопад днем. Челябинск, снегопад, клумба под снегом
Снегопады с ветром ожидаются к началу ноября Фото:

В Челябинской области на предстоящей неделе с 28 октября по 3 ноября ожидаются метели — мокрый снег и сильный ветер придут в регион уже к 1 ноября. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«По предварительным прогнозам, с 1 ноября и до конца недели серия атмосферных фронтов может принести осадки в виде дождя, преходящего в снег разной интенсивности. Кроме того, ожидаются усиление ветра, гололедные явления и установление небольшого временного снежного покрова», — уточнили метеорологи.

Синоптики добавили, что на предстоящей неделе погоду будут определять ложбины, которые принесут облачность и небольшие дожди, и гребни, открывающие холодные прояснения и ночи с туманами. Ранее метеорологи предупреждали о дождях и ветре, которые придут в регион к концу октября — началу ноября. Осадки, переходящие в мокрый снег и снег, ожидаются уже к 1—2 ноября.

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В Челябинской области на предстоящей неделе с 28 октября по 3 ноября ожидаются метели — мокрый снег и сильный ветер придут в регион уже к 1 ноября. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «По предварительным прогнозам, с 1 ноября и до конца недели серия атмосферных фронтов может принести осадки в виде дождя, преходящего в снег разной интенсивности. Кроме того, ожидаются усиление ветра, гололедные явления и установление небольшого временного снежного покрова», — уточнили метеорологи. Синоптики добавили, что на предстоящей неделе погоду будут определять ложбины, которые принесут облачность и небольшие дожди, и гребни, открывающие холодные прояснения и ночи с туманами. Ранее метеорологи предупреждали о дождях и ветре, которые придут в регион к концу октября — началу ноября. Осадки, переходящие в мокрый снег и снег, ожидаются уже к 1—2 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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