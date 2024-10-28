На Челябинскую область надвигаются метели

Снегопады с ветром ожидаются к началу ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области на предстоящей неделе с 28 октября по 3 ноября ожидаются метели — мокрый снег и сильный ветер придут в регион уже к 1 ноября. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«По предварительным прогнозам, с 1 ноября и до конца недели серия атмосферных фронтов может принести осадки в виде дождя, преходящего в снег разной интенсивности. Кроме того, ожидаются усиление ветра, гололедные явления и установление небольшого временного снежного покрова», — уточнили метеорологи.

Синоптики добавили, что на предстоящей неделе погоду будут определять ложбины, которые принесут облачность и небольшие дожди, и гребни, открывающие холодные прояснения и ночи с туманами. Ранее метеорологи предупреждали о дождях и ветре, которые придут в регион к концу октября — началу ноября. Осадки, переходящие в мокрый снег и снег, ожидаются уже к 1—2 ноября.