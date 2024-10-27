В Челябинске на штрафстоянку отправили четыре автобуса

В Челябинске из-за проблем с предоставлением транспортных услуг на штрафстоянку были эвакуированы четыре автобуса. Об этом на аппаратном совещании 28 октября сообщил вице-мэр города по вопросам дорожного хозяйства Андрей Ксензов.
«На штрафстоянку эвакуировали четыре автобуса из-за невозможности оказания транспортных услуг. На контроль взяли вопрос соблюдения графиков автобуса № 64 и других маршрутов», — заявил Ксензов.
На аппаратном совещании врио мэра Челябинска Алексей Лошкин подметил, что большинство обращений горожан поступает по поводу интервалов маршрутов общественного транспорта. В этот список попал и автобус №64. Сити-менеджер потребовал взять ситуацию на контроль.
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