27 октября 2024

В Челябинске на штрафстоянку отправили четыре автобуса

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы жалуются на большие интервалы маршрутов общественного транспорта
Челябинцы жалуются на большие интервалы маршрутов общественного транспорта Фото:

В Челябинске из-за проблем с предоставлением транспортных услуг на штрафстоянку были эвакуированы четыре автобуса. Об этом на аппаратном совещании 28 октября сообщил вице-мэр города по вопросам дорожного хозяйства Андрей Ксензов.

«На штрафстоянку эвакуировали четыре автобуса из-за невозможности оказания транспортных услуг. На контроль взяли вопрос соблюдения графиков автобуса № 64 и других маршрутов», — заявил Ксензов.

На аппаратном совещании врио мэра Челябинска Алексей Лошкин подметил, что большинство обращений горожан поступает по поводу интервалов маршрутов общественного транспорта. В этот список попал и автобус №64. Сити-менеджер потребовал взять ситуацию на контроль.

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В Челябинске из-за проблем с предоставлением транспортных услуг на штрафстоянку были эвакуированы четыре автобуса. Об этом на аппаратном совещании 28 октября сообщил вице-мэр города по вопросам дорожного хозяйства Андрей Ксензов. «На штрафстоянку эвакуировали четыре автобуса из-за невозможности оказания транспортных услуг. На контроль взяли вопрос соблюдения графиков автобуса № 64 и других маршрутов», — заявил Ксензов. На аппаратном совещании врио мэра Челябинска Алексей Лошкин подметил, что большинство обращений горожан поступает по поводу интервалов маршрутов общественного транспорта. В этот список попал и автобус №64. Сити-менеджер потребовал взять ситуацию на контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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