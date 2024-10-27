27 октября 2024

Массовый праздник фигурного катания прошел в выходные в Магнитогорске. Фото

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Ледовое шоу Ильи Авербуха. Екатеринбург, костомаров роман
Костомаров стал специальным гостем турнира (архивное фото) Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) завершился этап Гран-при России по фигурному катанию «Звезды Магнитки». За два дня, 26 и 27 октября, турнир посетили более 16 тысяч человек. Сюрпризом стало выступление олимпийских чемпионов Максима Транькова и Татьяны Волосожар, а также фотосессия от Романа Костомарова, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«На ледовой арене „Металлург“ состоялся этап Гран-при России по фигурному катанию на коньках „Звезды Магнитки“. Всего за два дня, 26 и 27 октября, турнир посетили более 16 тысяч человек», — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале.

В турнире приняли участие 54 российских фигуриста, а также спортсмены из Беларуси, которые выступали вне конкурсной программы. Сюрпризом для гостей стало выступление Транькова и Волосожар на церемонии открытия спортивных соревнований. Двукратные олимпийские чемпионы показали зрителям программу «Руслан и Людмила».

Специальным гостем этапа Гран-при России по фигурному катанию стал Роман Костомаров. Он принял участие в фотосессии.

Победители серии Гран-при получили уникальные медали, созданные златоустовскими мастерами-оружейниками. Награды имеют нестандартную форму и вращающийся элемент в виде снежинки, добавили в пресс-службе областного правительства.

Чемпионами среди женщин стала Анна Фролова (Санкт-Петербург), среди мужчин — Марк Кондратюк (Москва), в парном катании — Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (Пермский край-Республика Татарстан), в танцах на льду — Александра Степанова и Иван Букин (Москва).

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер ранее пригласила земляков в Магнитогорск на Гран-при по фигурному катанию. Челябинская область не первый раз принимает соревнования подобного масштаба, отметила Текслер в telegram-канале.

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В Магнитогорске (Челябинская область) завершился этап Гран-при России по фигурному катанию «Звезды Магнитки». За два дня, 26 и 27 октября, турнир посетили более 16 тысяч человек. Сюрпризом стало выступление олимпийских чемпионов Максима Транькова и Татьяны Волосожар, а также фотосессия от Романа Костомарова, сообщили в пресс-службе правительства региона. «На ледовой арене „Металлург“ состоялся этап Гран-при России по фигурному катанию на коньках „Звезды Магнитки“. Всего за два дня, 26 и 27 октября, турнир посетили более 16 тысяч человек», — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале. В турнире приняли участие 54 российских фигуриста, а также спортсмены из Беларуси, которые выступали вне конкурсной программы. Сюрпризом для гостей стало выступление Транькова и Волосожар на церемонии открытия спортивных соревнований. Двукратные олимпийские чемпионы показали зрителям программу «Руслан и Людмила». Специальным гостем этапа Гран-при России по фигурному катанию стал Роман Костомаров. Он принял участие в фотосессии. Победители серии Гран-при получили уникальные медали, созданные златоустовскими мастерами-оружейниками. Награды имеют нестандартную форму и вращающийся элемент в виде снежинки, добавили в пресс-службе областного правительства. Чемпионами среди женщин стала Анна Фролова (Санкт-Петербург), среди мужчин — Марк Кондратюк (Москва), в парном катании — Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (Пермский край-Республика Татарстан), в танцах на льду — Александра Степанова и Иван Букин (Москва). Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер ранее пригласила земляков в Магнитогорск на Гран-при по фигурному катанию. Челябинская область не первый раз принимает соревнования подобного масштаба, отметила Текслер в telegram-канале.
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