22 октября 2024

В магазинах Екатеринбурга сыр прячут в огромные сетки-антикражи. Фото

В магазинах Екатеринбурга твердый сыр упаковывают в противокражные боксы
© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты питания. Пермь, продукты, витрины, стелажи, сыр, молочная продукция, магазин
Сыр упаковывают в противокражные боксы Фото:

В некоторых магазинах Екатеринбурга фасованный твердый сыр начали выкладывать на прилавки в сетках и боксах-антикражах. Нововведения заметили корреспонденты URA.RU.

В магазине «Верный», в центре города, кусок твердого сыра весом в 230 граммов упаковали в защитную противокражную сетку с датчиком. По акции такой сыр обойдется в 224,99 рублей.

Сыр бри с белой плесенью в одном из магазинов «Кировский» закрыли в противокражный бокс из прозрачного пластика. Судя по стикеру, ранее в этом контейнере продавали кофе. Вес куска: 125 граммов, а стоимость: 229,99 рублей.

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В некоторых магазинах Екатеринбурга фасованный твердый сыр начали выкладывать на прилавки в сетках и боксах-антикражах. Нововведения заметили корреспонденты URA.RU. В магазине «Верный», в центре города, кусок твердого сыра весом в 230 граммов упаковали в защитную противокражную сетку с датчиком. По акции такой сыр обойдется в 224,99 рублей. Сыр бри с белой плесенью в одном из магазинов «Кировский» закрыли в противокражный бокс из прозрачного пластика. Судя по стикеру, ранее в этом контейнере продавали кофе. Вес куска: 125 граммов, а стоимость: 229,99 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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