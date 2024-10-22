Сыр упаковывают в противокражные боксы
В некоторых магазинах Екатеринбурга фасованный твердый сыр начали выкладывать на прилавки в сетках и боксах-антикражах. Нововведения заметили корреспонденты URA.RU.
В магазине «Верный», в центре города, кусок твердого сыра весом в 230 граммов упаковали в защитную противокражную сетку с датчиком. По акции такой сыр обойдется в 224,99 рублей.
Сыр бри с белой плесенью в одном из магазинов «Кировский» закрыли в противокражный бокс из прозрачного пластика. Судя по стикеру, ранее в этом контейнере продавали кофе. Вес куска: 125 граммов, а стоимость: 229,99 рублей.
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