Сезон закончился: в Челябинске взлетели цены на кабачки, огурцы и помидоры

В сетевых магазинах Челябинска кабачки с августа подорожали на 44 %. Согласно мониторингу URA.RU стоимости продуктов в сетевых магазинах, рост цен наблюдается также на помидоры, огурцы и сладкий перец.
По данным на 20 августа стоимость килограмма кабачков составляла 106,7 рубля. В октябре челябинцам придется выложить уже 190,2 рубля. На колючие огурцы рост цен составил 27% — со 100 до 137,1 рубля. Гладкий сорт при этом подешевел на 10,1% — до 89 рублей. В среднем цена на овощ увеличилась на 12%, составив 113 рублей.
Помидоры выросли в цене до 163,2 рубля за килограмм (13%). В августе их стоимость составляла 143 рубля. За сладкий перец теперь просят 144,9 рубля вместо прежних 120,9 (16,6%). Притом именно болгарский обойдется уже в 294,7 рубля при росте в 10%.
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