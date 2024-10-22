Из Златоуста Челябинской области в зону специальной военной операции отправили 12-ю по счету мобильную баню. Создал парилку волонтер Радик Закиров. Об этом он сообщил в социальной сети.
«Уже давно готова, стояла, ждала. Это уже 12-я баня, и она прямым ходом уезжает в зону СВО», — рассказал волонтер в видео на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Радик показал обустройство бани изнутри. В ней несколько помещений, установлены деревянные двери, печка, выполнена отделка. Также в бане проведено электричество и установлена стиральная машина. Мужчина уточнил, что парную направили в 239-й гвардейский танковый полк, над которым Златоуст взял шефство.
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