Волонтер из Златоуста отправил в зону СВО мобильную баню. Видео

23 октября 2024 в 06:39 Размер текста - 17 +

Баню Радик Закиров создал для 239-го гвардейского танкового полка Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Из Златоуста Челябинской области в зону специальной военной операции отправили 12-ю по счету мобильную баню. Создал парилку волонтер Радик Закиров. Об этом он сообщил в социальной сети. «Уже давно готова, стояла, ждала. Это уже 12-я баня, и она прямым ходом уезжает в зону СВО», — рассказал волонтер в видео на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Радик показал обустройство бани изнутри. В ней несколько помещений, установлены деревянные двери, печка, выполнена отделка. Также в бане проведено электричество и установлена стиральная машина. Мужчина уточнил, что парную направили в 239-й гвардейский танковый полк, над которым Златоуст взял шефство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из Златоуста Челябинской области в зону специальной военной операции отправили 12-ю по счету мобильную баню. Создал парилку волонтер Радик Закиров. Об этом он сообщил в социальной сети. «Уже давно готова, стояла, ждала. Это уже 12-я баня, и она прямым ходом уезжает в зону СВО», — рассказал волонтер в видео на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Радик показал обустройство бани изнутри. В ней несколько помещений, установлены деревянные двери, печка, выполнена отделка. Также в бане проведено электричество и установлена стиральная машина. Мужчина уточнил, что парную направили в 239-й гвардейский танковый полк, над которым Златоуст взял шефство.