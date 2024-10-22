22 октября 2024

Волонтер из Златоуста отправил в зону СВО мобильную баню. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путевые фото. Нижний Тагил -Восточный - Верхотурье - Гари, баня
Баню Радик Закиров создал для 239-го гвардейского танкового полка Фото:

Из Златоуста Челябинской области в зону специальной военной операции отправили 12-ю по счету мобильную баню. Создал парилку волонтер Радик Закиров. Об этом он сообщил в социальной сети.

«Уже давно готова, стояла, ждала. Это уже 12-я баня, и она прямым ходом уезжает в зону СВО», — рассказал волонтер в видео на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Радик показал обустройство бани изнутри. В ней несколько помещений, установлены деревянные двери, печка, выполнена отделка. Также в бане проведено электричество и установлена стиральная машина. Мужчина уточнил, что парную направили в 239-й гвардейский танковый полк, над которым Златоуст взял шефство.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из Златоуста Челябинской области в зону специальной военной операции отправили 12-ю по счету мобильную баню. Создал парилку волонтер Радик Закиров. Об этом он сообщил в социальной сети. «Уже давно готова, стояла, ждала. Это уже 12-я баня, и она прямым ходом уезжает в зону СВО», — рассказал волонтер в видео на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Радик показал обустройство бани изнутри. В ней несколько помещений, установлены деревянные двери, печка, выполнена отделка. Также в бане проведено электричество и установлена стиральная машина. Мужчина уточнил, что парную направили в 239-й гвардейский танковый полк, над которым Златоуст взял шефство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...