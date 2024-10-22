22 октября 2024

Участник сговора по поставке виртуальных комплексов заплатил штраф на миллионы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поскольку уплата была добровольной и в 20-дневный срок, сумма штрафа снизилась в два раза
Поскольку уплата была добровольной и в 20-дневный срок, сумма штрафа снизилась в два раза Фото:

Компания «Лабстенд» в Челябинске заплатила штраф в размере 1,4 млн рублей за участие в картеле по поставке виртуальных учебных комплексов. Как заявили в пресс-службе УФАС, участники сговора применяли на аукционах схемы «вальс-карусель» и «единственный поставщик».

«Компания воспользовалась положениями законодательства и оплатила штраф в течение 20 дней, что составило половину суммы штрафа», — заявили в антимонопольном ведомстве. Штраф был направлен в федеральный бюджет. Ранее «Лабстенд» был оштрафован на 2,8 миллиона рублей.

УФАС установило, что «Лабстенд» действовал совместно с другими компаниями и двумя бизнесменами. В конечном итоге выяснилось, что данные лица приняли участие в торгах на поставку продукции на сумму свыше 40 миллионов рублей. В числе нарушителей также названы компании «Лабсис», «Бизнес-Маркет» и «Учтех-Профи».

Заключение ведомство вынесло в июле. Проверку инициировала компания «Диджитех». Мониторинг охватил период с апреля 2021 года до ноября 2023 года. Специалисты выявили признаки антиконкурентного поведения участников. В результате в отсутствие конкурентов снижение цен в ходе аукциона у участников картеля было незначительным. В других случаях оно могло достигать 72,5%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «Лабстенд» в Челябинске заплатила штраф в размере 1,4 млн рублей за участие в картеле по поставке виртуальных учебных комплексов. Как заявили в пресс-службе УФАС, участники сговора применяли на аукционах схемы «вальс-карусель» и «единственный поставщик». «Компания воспользовалась положениями законодательства и оплатила штраф в течение 20 дней, что составило половину суммы штрафа», — заявили в антимонопольном ведомстве. Штраф был направлен в федеральный бюджет. Ранее «Лабстенд» был оштрафован на 2,8 миллиона рублей. УФАС установило, что «Лабстенд» действовал совместно с другими компаниями и двумя бизнесменами. В конечном итоге выяснилось, что данные лица приняли участие в торгах на поставку продукции на сумму свыше 40 миллионов рублей. В числе нарушителей также названы компании «Лабсис», «Бизнес-Маркет» и «Учтех-Профи». Заключение ведомство вынесло в июле. Проверку инициировала компания «Диджитех». Мониторинг охватил период с апреля 2021 года до ноября 2023 года. Специалисты выявили признаки антиконкурентного поведения участников. В результате в отсутствие конкурентов снижение цен в ходе аукциона у участников картеля было незначительным. В других случаях оно могло достигать 72,5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...