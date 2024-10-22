Участник сговора по поставке виртуальных комплексов заплатил штраф на миллионы

Компания «Лабстенд» в Челябинске заплатила штраф в размере 1,4 млн рублей за участие в картеле по поставке виртуальных учебных комплексов. Как заявили в пресс-службе УФАС, участники сговора применяли на аукционах схемы «вальс-карусель» и «единственный поставщик».
«Компания воспользовалась положениями законодательства и оплатила штраф в течение 20 дней, что составило половину суммы штрафа», — заявили в антимонопольном ведомстве. Штраф был направлен в федеральный бюджет. Ранее «Лабстенд» был оштрафован на 2,8 миллиона рублей.
УФАС установило, что «Лабстенд» действовал совместно с другими компаниями и двумя бизнесменами. В конечном итоге выяснилось, что данные лица приняли участие в торгах на поставку продукции на сумму свыше 40 миллионов рублей. В числе нарушителей также названы компании «Лабсис», «Бизнес-Маркет» и «Учтех-Профи».
Заключение ведомство вынесло в июле. Проверку инициировала компания «Диджитех». Мониторинг охватил период с апреля 2021 года до ноября 2023 года. Специалисты выявили признаки антиконкурентного поведения участников. В результате в отсутствие конкурентов снижение цен в ходе аукциона у участников картеля было незначительным. В других случаях оно могло достигать 72,5%.
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