Екатеринбурженка два года получала выплаты за несуществующих детей

23 октября 2024 в 13:41 Размер текста - 17 +

Женщина украла из бюджета почти 400 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге 44-летняя женщина в течение двух лет получала единовременные и ежемесячные пособия за несуществующих детей. Всего мошенница наворовала из бюджета 389 тысяч рублей. За это суд отправил ее на принудительные работы, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Суд назначил виновной наказание в виде одного года лишения свободы. На основании части второй статьи 53.1 УПК РФ (полномочия защитника) назначенное наказание заменено на принудительные работы на тот же срок с удержанием 5% заработной платы в доход государства», — следует из сообщения. С осужденной также взыскали украденную сумму. Известно, что с декабря 2021-го по январь 2024-го екатеринбурженка предоставляла в госучреждения фальшивые документы о рождении ребенка. «При этом женщина ребенка никогда не рожала и не усыновляла», — пояснили в прокуратуре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 44-летняя женщина в течение двух лет получала единовременные и ежемесячные пособия за несуществующих детей. Всего мошенница наворовала из бюджета 389 тысяч рублей. За это суд отправил ее на принудительные работы, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Суд назначил виновной наказание в виде одного года лишения свободы. На основании части второй статьи 53.1 УПК РФ (полномочия защитника) назначенное наказание заменено на принудительные работы на тот же срок с удержанием 5% заработной платы в доход государства», — следует из сообщения. С осужденной также взыскали украденную сумму. Известно, что с декабря 2021-го по январь 2024-го екатеринбурженка предоставляла в госучреждения фальшивые документы о рождении ребенка. «При этом женщина ребенка никогда не рожала и не усыновляла», — пояснили в прокуратуре.