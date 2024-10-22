22 октября 2024

Екатеринбурженка два года получала выплаты за несуществующих детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над учительницей физкультуры обвиняемой в наркоторговле. Челябинск, конвой, суд, женщина преступник, конвоирование
Женщина украла из бюджета почти 400 тысяч рублей (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 44-летняя женщина в течение двух лет получала единовременные и ежемесячные пособия за несуществующих детей. Всего мошенница наворовала из бюджета 389 тысяч рублей. За это суд отправил ее на принудительные работы, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Суд назначил виновной наказание в виде одного года лишения свободы. На основании части второй статьи 53.1 УПК РФ (полномочия защитника) назначенное наказание заменено на принудительные работы на тот же срок с удержанием 5% заработной платы в доход государства», — следует из сообщения. С осужденной также взыскали украденную сумму.

Известно, что с декабря 2021-го по январь 2024-го екатеринбурженка предоставляла в госучреждения фальшивые документы о рождении ребенка. «При этом женщина ребенка никогда не рожала и не усыновляла», — пояснили в прокуратуре.

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В Екатеринбурге 44-летняя женщина в течение двух лет получала единовременные и ежемесячные пособия за несуществующих детей. Всего мошенница наворовала из бюджета 389 тысяч рублей. За это суд отправил ее на принудительные работы, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Суд назначил виновной наказание в виде одного года лишения свободы. На основании части второй статьи 53.1 УПК РФ (полномочия защитника) назначенное наказание заменено на принудительные работы на тот же срок с удержанием 5% заработной платы в доход государства», — следует из сообщения. С осужденной также взыскали украденную сумму. Известно, что с декабря 2021-го по январь 2024-го екатеринбурженка предоставляла в госучреждения фальшивые документы о рождении ребенка. «При этом женщина ребенка никогда не рожала и не усыновляла», — пояснили в прокуратуре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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