Отменен приговор 16 свердловчанам, которых обвинили в крупной краже у «Газпрома»

23 октября 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

Дело будет направлено на второй круг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловский областной суд отменил приговор 16 мужчинам, которых осудили по обвинению в крупной краже нефтепродуктов «Газпрома». Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Дело будет направлено на новое рассмотрение иным составом суда», — пояснили в облсуде. Обвинительный приговор фигурантам в конце июля вынес Чкаловский райсуд Екатеринбурга. На скамье подсудимых оказались Евгений Чистяков, Василий Зонов, Дмитрий Попов, Максим Ибрашев, Николай Пестов, Сергей Беспалов, Виктор Тулянов, Дмитрий Блинов, Александр Плотников, Руслан Шакиров, Владимир Ахапкин, Сергей Рогачев, Александр Лылов, Владимир Джереловский, Дмитрий Шугай и Алексей Дубровин. По версии обвинения, они с февраля по октябрь 2022 года якобы выкрали топливо на 2,8 млн рублей. Бензин, как считают силовики, мужчины сливали с помощью прорезиненных шлангов в канистры. Летом 15 из них получили от трех до семи лет колонии общего режима, последний фигурант отделался исправительными работами. По словам Юлии Бузуевой, адвоката Плотникова, у обвинения не было доказательной базы. «По сути 16 человек обвиняли в недостаче „Газпрома“. Но то, как она образовалась, никто не устанавливал: ни во время следствия, ни в суде. Не было проведено ни одной экспертизы. В основу обвинения легли видеозаписи с квадрокоптера, но на них ничего не видно, а суд вообще отказался исследовать эти записи», — сказала URA.RU защитник. Летом суд, по ее мнению, вынес чересчур строгий приговор. «15 из 16 человек приговорили к максимальным срокам, как того и просила прокуратура. Но после вердикта, гособвинение и защита попросили отменить решение [Чкаловского суда], признав незаконным. В надзорном ведомстве отметили, что наказания — слишком суровые. Сегодня всех [мужчин] должны отпустить из-под стражи. Но силовики сомневаются, что это произойдет именно сегодня. Проблема в бюрократии», — заключила Бузуева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд отменил приговор 16 мужчинам, которых осудили по обвинению в крупной краже нефтепродуктов «Газпрома». Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Дело будет направлено на новое рассмотрение иным составом суда», — пояснили в облсуде. Обвинительный приговор фигурантам в конце июля вынес Чкаловский райсуд Екатеринбурга. На скамье подсудимых оказались Евгений Чистяков, Василий Зонов, Дмитрий Попов, Максим Ибрашев, Николай Пестов, Сергей Беспалов, Виктор Тулянов, Дмитрий Блинов, Александр Плотников, Руслан Шакиров, Владимир Ахапкин, Сергей Рогачев, Александр Лылов, Владимир Джереловский, Дмитрий Шугай и Алексей Дубровин. По версии обвинения, они с февраля по октябрь 2022 года якобы выкрали топливо на 2,8 млн рублей. Бензин, как считают силовики, мужчины сливали с помощью прорезиненных шлангов в канистры. Летом 15 из них получили от трех до семи лет колонии общего режима, последний фигурант отделался исправительными работами. По словам Юлии Бузуевой, адвоката Плотникова, у обвинения не было доказательной базы. «По сути 16 человек обвиняли в недостаче „Газпрома“. Но то, как она образовалась, никто не устанавливал: ни во время следствия, ни в суде. Не было проведено ни одной экспертизы. В основу обвинения легли видеозаписи с квадрокоптера, но на них ничего не видно, а суд вообще отказался исследовать эти записи», — сказала URA.RU защитник. Летом суд, по ее мнению, вынес чересчур строгий приговор. «15 из 16 человек приговорили к максимальным срокам, как того и просила прокуратура. Но после вердикта, гособвинение и защита попросили отменить решение [Чкаловского суда], признав незаконным. В надзорном ведомстве отметили, что наказания — слишком суровые. Сегодня всех [мужчин] должны отпустить из-под стражи. Но силовики сомневаются, что это произойдет именно сегодня. Проблема в бюрократии», — заключила Бузуева.