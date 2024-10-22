В Нефтеюганске (ХМАО) местные жители заметили пару, которая стояла в огненном кругу. Пользователи соцсетей предположили, что это специальный ритуал, который поможет погасить ипотеку. Видео опубликовано в группе «Типичный Нефтеюганск (медвежий)» в соцсети «ВКонтакте».
«Шабаш в Нефтеюганске? Добрый вечер, сегодня возле 17 микрорайона увидели ритуал какой-то. Выполняют женщины и мужчина. Не по себе стало», — сообщили в группе.
На видео люди стоят в огненном кругу. В комментариях жители выдвинули предположения, что за обряд могли совершить местные. «Ипотеку гасят», — написал Алексей. «Хэллоуин вроде скоро», — добавила Зинаида. «Это очень древний ритуал — призыв „хозяина тьмы“ с просьбой положить асфальт», — посмеялся пользователь Алекс.
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