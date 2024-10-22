22 октября 2024

«Ипотеку гасят»: жителей ХМАО застали за необычным ритуалом. Видео

В Нефтеюганске жители устроили огненный ритуал
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Нефтеюганска стояли в огненном кругу
Жители Нефтеюганска стояли в огненном кругу Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) местные жители заметили пару, которая стояла в огненном кругу. Пользователи соцсетей предположили, что это специальный ритуал, который поможет погасить ипотеку. Видео опубликовано в группе «Типичный Нефтеюганск (медвежий)» в соцсети «ВКонтакте».

«Шабаш в Нефтеюганске? Добрый вечер, сегодня возле 17 микрорайона увидели ритуал какой-то. Выполняют женщины и мужчина. Не по себе стало», — сообщили в группе.

На видео люди стоят в огненном кругу. В комментариях жители выдвинули предположения, что за обряд могли совершить местные. «Ипотеку гасят», — написал Алексей. «Хэллоуин вроде скоро», — добавила Зинаида. «Это очень древний ритуал — призыв „хозяина тьмы“ с просьбой положить асфальт», — посмеялся пользователь Алекс.

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В Нефтеюганске (ХМАО) местные жители заметили пару, которая стояла в огненном кругу. Пользователи соцсетей предположили, что это специальный ритуал, который поможет погасить ипотеку. Видео опубликовано в группе «Типичный Нефтеюганск (медвежий)» в соцсети «ВКонтакте». «Шабаш в Нефтеюганске? Добрый вечер, сегодня возле 17 микрорайона увидели ритуал какой-то. Выполняют женщины и мужчина. Не по себе стало», — сообщили в группе. На видео люди стоят в огненном кругу. В комментариях жители выдвинули предположения, что за обряд могли совершить местные. «Ипотеку гасят», — написал Алексей. «Хэллоуин вроде скоро», — добавила Зинаида. «Это очень древний ритуал — призыв „хозяина тьмы“ с просьбой положить асфальт», — посмеялся пользователь Алекс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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