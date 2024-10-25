Чем опасны низкокалорийные диеты

Диетолог Стародубова: низкокалорийные диеты могут привести к запорам и депрессии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Диетолог назвала негативные последствия низкокалорийных диет
Диетолог назвала негативные последствия низкокалорийных диет Фото:

Низкокалорийные диеты, которые назначаются некоторыми врачами при лечении ожирения, могут оказать обратный эффект и нанести вред здоровью. Об этом сообщила главный специалист департамента здравоохранения Москвы по диетологии Антонина Стародубова. По ее словам, такие диеты могут привести к запорам и депрессии.

«Низкокалорийные диеты должны назначаться с учетом индивидуальных особенностей пациента. Как правило, у людей с лишним весом много сопутствующих заболеваний. То есть ограничительные диеты не могут быть назначены по медицинским показаниям», — заявила Стародубова в беседе с «Ридусом». Она также добавила, что подобные диеты могут вызвать ряд побочных эффектов включая потерю мышечной массы, дефицит витаминов и микроэлементов, а также ухудшение общего психологического состояния пациента.

В качестве более безопасной и эффективной альтернативы, диетолог предложила комплексный подход, включающий перестройку образа жизни и пищевых привычек под наблюдением специалистов. Такой подход может включать как изменения в рационе, так и применение специфических лечебных препаратов для достижения лучших результатов без вреда для здоровья.

Ранее врач Александр Мясников заявил, что при экстремальных диетах снижаются базальные энергозатраты, что приводит к повышению аппетита и отложению жира. Помимо прочего он отметил, что не нужно соблюдать «модные» диеты, вместо этого следует сбалансированно питаться и проводить регулярные физические нагрузки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Низкокалорийные диеты, которые назначаются некоторыми врачами при лечении ожирения, могут оказать обратный эффект и нанести вред здоровью. Об этом сообщила главный специалист департамента здравоохранения Москвы по диетологии Антонина Стародубова. По ее словам, такие диеты могут привести к запорам и депрессии. «Низкокалорийные диеты должны назначаться с учетом индивидуальных особенностей пациента. Как правило, у людей с лишним весом много сопутствующих заболеваний. То есть ограничительные диеты не могут быть назначены по медицинским показаниям», — заявила Стародубова в беседе с «Ридусом». Она также добавила, что подобные диеты могут вызвать ряд побочных эффектов включая потерю мышечной массы, дефицит витаминов и микроэлементов, а также ухудшение общего психологического состояния пациента. В качестве более безопасной и эффективной альтернативы, диетолог предложила комплексный подход, включающий перестройку образа жизни и пищевых привычек под наблюдением специалистов. Такой подход может включать как изменения в рационе, так и применение специфических лечебных препаратов для достижения лучших результатов без вреда для здоровья. Ранее врач Александр Мясников заявил, что при экстремальных диетах снижаются базальные энергозатраты, что приводит к повышению аппетита и отложению жира. Помимо прочего он отметил, что не нужно соблюдать «модные» диеты, вместо этого следует сбалансированно питаться и проводить регулярные физические нагрузки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...