Чем опасны низкокалорийные диеты

Низкокалорийные диеты, которые назначаются некоторыми врачами при лечении ожирения, могут оказать обратный эффект и нанести вред здоровью. Об этом сообщила главный специалист департамента здравоохранения Москвы по диетологии Антонина Стародубова. По ее словам, такие диеты могут привести к запорам и депрессии.
«Низкокалорийные диеты должны назначаться с учетом индивидуальных особенностей пациента. Как правило, у людей с лишним весом много сопутствующих заболеваний. То есть ограничительные диеты не могут быть назначены по медицинским показаниям», — заявила Стародубова в беседе с «Ридусом». Она также добавила, что подобные диеты могут вызвать ряд побочных эффектов включая потерю мышечной массы, дефицит витаминов и микроэлементов, а также ухудшение общего психологического состояния пациента.
В качестве более безопасной и эффективной альтернативы, диетолог предложила комплексный подход, включающий перестройку образа жизни и пищевых привычек под наблюдением специалистов. Такой подход может включать как изменения в рационе, так и применение специфических лечебных препаратов для достижения лучших результатов без вреда для здоровья.
Ранее врач Александр Мясников заявил, что при экстремальных диетах снижаются базальные энергозатраты, что приводит к повышению аппетита и отложению жира. Помимо прочего он отметил, что не нужно соблюдать «модные» диеты, вместо этого следует сбалансированно питаться и проводить регулярные физические нагрузки.
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