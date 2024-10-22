«Неважно, что вы съели, важно, что всосалось!»: врач Мясников объяснил принцип похудения

Врач Александр Мясников подчеркнул важность усвоения пищи для процесса контроля веса. Он заявил, что не столько важно, что человек съел, сколько то, какие вещества были усвоены организмом. Кроме того, следует сбалансировано питаться, чтобы организм не находился в стрессе и не откладывал жир.
«Вот вам еще один постулат: „Неважно, что вы съели, важно, что всосалось!“ Вы можете есть продукты, на упаковке которых все будет написано очень правильно. И все равно поправляться», — объяснил Мясников в своем telegram-канале. По его словам, аминокислоты и другие вещества при приеме одной пищи могут «всасываться» в организм, а при приеме другой — нет. Во время этого процесса работает микробиом, он играет ключевую роль в определении того, какие вещества будут усвоены организмом, а какие нет. Он же вырабатывает такие ферменты, которых нет в человеческом организме. При несбалансированных диетах это приводит к тому, что организм начинает переваривать то, что не предусмотрено природой.
Кроме того, процесс потери веса не следует упрощать до формулы «сколько калорий съел минус сколько калорий потратил». По словам врача, базальный обмен играет значительную роль в энергетических затратах организма. Порядка 75% затрат уходит на работу легких, сердца и других органов. Однако при экстремальных диетах снижаются базальные энергозатраты, что приводит к повышению аппетита и отложению жира. Помимо прочего Александр Мясников отметил, что не нужно соблюдать «модные» диеты, следует сбалансированно питаться и проводить регулярные физические нагрузки.
Ранее заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова сообщила, что самой опасной диетой является монопитание. При нем в организм поступает только один питательные элемент. Зачастую им являются углеводы, а белки и жиры организм не получает. Также опасными считаются диеты ниже 900 калорий, передает VSE42.RU.
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