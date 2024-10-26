Впавший в неадекватное состояние челябинец захватил заложника и был убит

В Тракторозаводском районе Челябинска сотрудники правоохранительных органов вечером 26 октября были вынуждены применить оружие, чтобы обезвредить мужчину, который впал в неадекватное состояние и захватил заложника. Агрессивно настроенный гражданин погиб.
«Житель Челябинска впал в неадекватное состояние. Скорее всего, он находился под воздействием наркотического опьянения. В квартире, которую снимал, он захватил заложника и ранил его. На вызов прибыли сотрудники правоохранительных органов. На них он накинулся с ножом. Было применено оружие, мужчина скончался», — сообщил источник URA.RU в силовых структурах.
О состоянии заложника не сообщается. Известно, что он успел выбежать на улицу и вызвать правоохранителей, после чего был госпитализирован.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Официальный комментарий будет озвучен позднее.
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