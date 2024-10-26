Впавший в неадекватное состояние челябинец захватил заложника и был убит

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Сергея Морева на межрегиональные военно-поисковые сборы. Челябинская область, Чебаркуль, оружие, преступление, пистолет тт, убийство, орудие убийства, киллер
В Челябинске застрелили вооруженного ножом мужчину Фото:

В Тракторозаводском районе Челябинска сотрудники правоохранительных органов вечером 26 октября были вынуждены применить оружие, чтобы обезвредить мужчину, который впал в неадекватное состояние и захватил заложника. Агрессивно настроенный гражданин погиб.

«Житель Челябинска впал в неадекватное состояние. Скорее всего, он находился под воздействием наркотического опьянения. В квартире, которую снимал, он захватил заложника и ранил его. На вызов прибыли сотрудники правоохранительных органов. На них он накинулся с ножом. Было применено оружие, мужчина скончался», — сообщил источник URA.RU в силовых структурах.

О состоянии заложника не сообщается. Известно, что он успел выбежать на улицу и вызвать правоохранителей, после чего был госпитализирован.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Официальный комментарий будет озвучен позднее.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тракторозаводском районе Челябинска сотрудники правоохранительных органов вечером 26 октября были вынуждены применить оружие, чтобы обезвредить мужчину, который впал в неадекватное состояние и захватил заложника. Агрессивно настроенный гражданин погиб. «Житель Челябинска впал в неадекватное состояние. Скорее всего, он находился под воздействием наркотического опьянения. В квартире, которую снимал, он захватил заложника и ранил его. На вызов прибыли сотрудники правоохранительных органов. На них он накинулся с ножом. Было применено оружие, мужчина скончался», — сообщил источник URA.RU в силовых структурах. О состоянии заложника не сообщается. Известно, что он успел выбежать на улицу и вызвать правоохранителей, после чего был госпитализирован. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Официальный комментарий будет озвучен позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...