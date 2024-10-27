Опекунша Наумова обманывала отца убитого Далера Бобиева, звонившего сыну

28 октября 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

Веронику Наумову судят по обвинению в убийстве приемного ребенка Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Обвиняемая в убийстве шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга Вероника Наумова не давала отцу мальчика — Худжановиддину — общаться с ним. Вместо Далера с его отцом по телефону разговорили другие дети. Бобиев-младший к тому моменту уже был мертв, сказал адвокат потерпевших Илкин Амиров после заседания в Свердловском облсуде. «Сегодня Худжановиддин подтвердил сведения обвинения. Он сообщил, что видел ожоги на руках у Далера. Он спрашивал у Вероники, откуда повреждения у ребенка. А та заявляла, что у Далера есть выдуманный друг Костя, который заставлял его прижигать руки. Худжановиддин говорит, что не было такого, чтобы он мог нормально пообщаться с ребенком — всегда у Наумовой находились отговорки. К примеру, в 2023 году, когда Худжановиддин позвонил из ИК, чтобы поговорить с Далером, в трубке он услышал голос другого ребенка, который представился его сыном. Худжановиддин сразу не мог понять, Далер ли с ним разговаривает, а сейчас понимает», — рассказал Амиров. Также в суде допросили представителя социальной опеки. Женщина выступает в качестве потерпевшей. «Сегодня она рассказала о средствах, которые Наумова получила незаконно в качестве выплат на Далера», — сказал URA.RU прокурор Евгений Коваленко. Речь идет о сумме в 112 тысяч рублей. На следующем заседании будет допрошен племянник Наумовой — Даниил Егольников, обвиняемый в истязании мальчика. Свою вину, по данным агентства, он признает. «Но уверяет, что Наумова втянула его в это все. Кстати, Егольников по делу сразу проходит и как свидетель, и как потерпевший, и как обвиняемый», — заключил другой источник URA.RU. В деле свыше 30 свидетелей — представители органов опеки, знакомые Наумовых, соседи и дети, которых воспитывала Вероника. Егольников и его адвокат от комментариев воздерживаются. Труп Далера нашли в конце июня 2023 года. Сначала Наумова уверяла, что мальчик сбежал из дома. Тысячи волонтеров и полицейских вышли его искать. Когда тело обнаружили в гараже Наумовых, опекунша попала в СИЗО. Ее муж — Александр — осужден за истязания мальчика. Все о громкой истории — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обвиняемая в убийстве шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга Вероника Наумова не давала отцу мальчика — Худжановиддину — общаться с ним. Вместо Далера с его отцом по телефону разговорили другие дети. Бобиев-младший к тому моменту уже был мертв, сказал адвокат потерпевших Илкин Амиров после заседания в Свердловском облсуде. «Сегодня Худжановиддин подтвердил сведения обвинения. Он сообщил, что видел ожоги на руках у Далера. Он спрашивал у Вероники, откуда повреждения у ребенка. А та заявляла, что у Далера есть выдуманный друг Костя, который заставлял его прижигать руки. Худжановиддин говорит, что не было такого, чтобы он мог нормально пообщаться с ребенком — всегда у Наумовой находились отговорки. К примеру, в 2023 году, когда Худжановиддин позвонил из ИК, чтобы поговорить с Далером, в трубке он услышал голос другого ребенка, который представился его сыном. Худжановиддин сразу не мог понять, Далер ли с ним разговаривает, а сейчас понимает», — рассказал Амиров. Также в суде допросили представителя социальной опеки. Женщина выступает в качестве потерпевшей. «Сегодня она рассказала о средствах, которые Наумова получила незаконно в качестве выплат на Далера», — сказал URA.RU прокурор Евгений Коваленко. Речь идет о сумме в 112 тысяч рублей. На следующем заседании будет допрошен племянник Наумовой — Даниил Егольников, обвиняемый в истязании мальчика. Свою вину, по данным агентства, он признает. «Но уверяет, что Наумова втянула его в это все. Кстати, Егольников по делу сразу проходит и как свидетель, и как потерпевший, и как обвиняемый», — заключил другой источник URA.RU. В деле свыше 30 свидетелей — представители органов опеки, знакомые Наумовых, соседи и дети, которых воспитывала Вероника. Егольников и его адвокат от комментариев воздерживаются. Труп Далера нашли в конце июня 2023 года. Сначала Наумова уверяла, что мальчик сбежал из дома. Тысячи волонтеров и полицейских вышли его искать. Когда тело обнаружили в гараже Наумовых, опекунша попала в СИЗО. Ее муж — Александр — осужден за истязания мальчика. Все о громкой истории — в сюжете агентства.