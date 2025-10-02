Екатеринбуржцам запретят покупать алкоголь в центре города

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ограничения введут зимой
Ограничения введут зимой Фото:

На центральных улицах Екатеринбурга зимой, в том числе в новогодние праздники, запретят продажу алкоголя. Ограничения будут вводить на разные периоды: от двух недель до 2,5 месяцев. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов.

Согласно документу, с 5 декабря по 23 февраля 2026-го с 10:00 до 23:00 алкоголь не получится купить в границах улиц Вайнера – Антона Валека – 8 Марта – проспекта Ленина. С 30 декабря по 18 января с 08:00 до 23:00 ограничения введут в границах улиц Малышева – 8 Марта – проспекта Ленина – Пушкина.

За порядком будут следить правоохранители. Контроль за исполнением постановления возложили на замглавы Екатеринбурга Константина Шевченко.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На центральных улицах Екатеринбурга зимой, в том числе в новогодние праздники, запретят продажу алкоголя. Ограничения будут вводить на разные периоды: от двух недель до 2,5 месяцев. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов. Согласно документу, с 5 декабря по 23 февраля 2026-го с 10:00 до 23:00 алкоголь не получится купить в границах улиц Вайнера – Антона Валека – 8 Марта – проспекта Ленина. С 30 декабря по 18 января с 08:00 до 23:00 ограничения введут в границах улиц Малышева – 8 Марта – проспекта Ленина – Пушкина. За порядком будут следить правоохранители. Контроль за исполнением постановления возложили на замглавы Екатеринбурга Константина Шевченко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...