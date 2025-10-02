На центральных улицах Екатеринбурга зимой, в том числе в новогодние праздники, запретят продажу алкоголя. Ограничения будут вводить на разные периоды: от двух недель до 2,5 месяцев. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов.
Согласно документу, с 5 декабря по 23 февраля 2026-го с 10:00 до 23:00 алкоголь не получится купить в границах улиц Вайнера – Антона Валека – 8 Марта – проспекта Ленина. С 30 декабря по 18 января с 08:00 до 23:00 ограничения введут в границах улиц Малышева – 8 Марта – проспекта Ленина – Пушкина.
За порядком будут следить правоохранители. Контроль за исполнением постановления возложили на замглавы Екатеринбурга Константина Шевченко.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!