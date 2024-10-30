30 октября 2024

На трассе под Челябинском в ДТП с большегрузом погибли двое. Видео

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В ДТП под Челябинском погибли двое Фото:

На автомобильной дороге по Челябинском вечером 30 октября произошло смертельное ДТП. В аварии с фурой погибли двое. Об этом URA.RU сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«Авария произошла на первом километре автодороги „Западный обход Челябинска“. По предварительным данным, 58-летний водитель „Тойота Королла“ при развороте совершил столкновение с грузовым автомобилем „Ситрак“. В результате водитель и пассажир легковушки от полученных травм скончались на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства произошедшего.

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На автомобильной дороге по Челябинском вечером 30 октября произошло смертельное ДТП. В аварии с фурой погибли двое. Об этом URA.RU сообщили в региональной Госавтоинспекции. «Авария произошла на первом километре автодороги „Западный обход Челябинска“. По предварительным данным, 58-летний водитель „Тойота Королла“ при развороте совершил столкновение с грузовым автомобилем „Ситрак“. В результате водитель и пассажир легковушки от полученных травм скончались на месте происшествия», — рассказали в ведомстве. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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