На автомобильной дороге по Челябинском вечером 30 октября произошло смертельное ДТП. В аварии с фурой погибли двое. Об этом URA.RU сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«Авария произошла на первом километре автодороги „Западный обход Челябинска“. По предварительным данным, 58-летний водитель „Тойота Королла“ при развороте совершил столкновение с грузовым автомобилем „Ситрак“. В результате водитель и пассажир легковушки от полученных травм скончались на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.
На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства произошедшего.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!