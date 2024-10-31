В Пермском округе орудует маньяк

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Неизвестный нападал на горожан сзади
Неизвестный нападал на горожан сзади Фото:

На жителей села Лобаново (Пермский городской округ) нападает маньяк. Он закрывает своим жертвам рот тряпкой с неопознанным веществом.

«В Лобаново завелся маньяк. Подбегает сзади и сразу же закрывает рот тряпкой, которая чем-то пропитана», — сказано в сообщении в группе «Подслушано Лобаново» в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что своих жертв неизвестный пытался поймать 29 октября на улице Советская, 3 рано утром. На вид ему около 40 лет. Изданию 59.ru в пресс-службе МВД и следственного комитета сообщили, что заявления от горожан по поводу нападений не поступали.

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На жителей села Лобаново (Пермский городской округ) нападает маньяк. Он закрывает своим жертвам рот тряпкой с неопознанным веществом. «В Лобаново завелся маньяк. Подбегает сзади и сразу же закрывает рот тряпкой, которая чем-то пропитана», — сказано в сообщении в группе «Подслушано Лобаново» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что своих жертв неизвестный пытался поймать 29 октября на улице Советская, 3 рано утром. На вид ему около 40 лет. Изданию 59.ru в пресс-службе МВД и следственного комитета сообщили, что заявления от горожан по поводу нападений не поступали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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