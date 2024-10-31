В Пермском округе орудует маньяк

На жителей села Лобаново (Пермский городской округ) нападает маньяк. Он закрывает своим жертвам рот тряпкой с неопознанным веществом.
«В Лобаново завелся маньяк. Подбегает сзади и сразу же закрывает рот тряпкой, которая чем-то пропитана», — сказано в сообщении в группе «Подслушано Лобаново» в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что своих жертв неизвестный пытался поймать 29 октября на улице Советская, 3 рано утром. На вид ему около 40 лет. Изданию 59.ru в пресс-службе МВД и следственного комитета сообщили, что заявления от горожан по поводу нападений не поступали.
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