Дорогу закрывают из-за строительства водопровода
В Перми перекроют движение по улице Инженерная в Мотовилихинском районе Перми. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтранса.
«На улице Инженерной от улицы Металлистов до улицы Инженерной, 18 проезд останется закрытым для движения транспорта до 16 ноября. Объезд возможен по улицам Ким, Металлистов и Николая Быстрых», — сказано в сообщении.
Уточняется, что перекрытие улицы необходимо для строительства водопровода. Автомобилистов просят заранее планировать маршруты поездок.
Движение перекроют до 16 ноября
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