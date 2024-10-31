В Перми на две недели закроют движение по улице в Мотовилихинском районе. Карта

Минтранс: в Перми перекроют улицу в Мотовилихинском районе
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Дорогу закрывают из-за строительства водопровода
Дорогу закрывают из-за строительства водопровода Фото:

В Перми перекроют движение по улице Инженерная в Мотовилихинском районе Перми. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтранса.

«На улице Инженерной от улицы Металлистов до улицы Инженерной, 18 проезд останется закрытым для движения транспорта до 16 ноября. Объезд возможен по улицам Ким, Металлистов и Николая Быстрых», — сказано в сообщении.

Уточняется, что перекрытие улицы необходимо для строительства водопровода. Автомобилистов просят заранее планировать маршруты поездок.

Движение перекроют до 16 ноября
Движение перекроют до 16 ноября
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В Перми перекроют движение по улице Инженерная в Мотовилихинском районе Перми. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтранса. «На улице Инженерной от улицы Металлистов до улицы Инженерной, 18 проезд останется закрытым для движения транспорта до 16 ноября. Объезд возможен по улицам Ким, Металлистов и Николая Быстрых», — сказано в сообщении. Уточняется, что перекрытие улицы необходимо для строительства водопровода. Автомобилистов просят заранее планировать маршруты поездок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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