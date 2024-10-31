Администрация Перми планирует реконструировать улицу Островского

Власти Перми предложили провести реконструкцию улицы Островского на участке от улицы Революции до улицы Белинского. Об этом сообщили в пресс-службе пермской городской думы.
«Здесь планируется устройство пешеходной дорожки, газонов с высадкой кустарников и цветников, сетей наружного освещения, тротуара, проезжей части с четырьмя полосами движения общей шириной шесть метров. Протяженность дороги составит 800 метров», — сказано в сообщении.
Реконструкцию оценили в 40,2 млн рублей. Депутаты на заседании комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов поддержали эту инициативу.
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