Администрация Перми планирует реконструировать улицу Островского

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На улице Островского обустроят пешеходную дорожку
На улице Островского обустроят пешеходную дорожку Фото:

Власти Перми предложили провести реконструкцию улицы Островского на участке от улицы Революции до улицы Белинского. Об этом сообщили в пресс-службе пермской городской думы.

«Здесь планируется устройство пешеходной дорожки, газонов с высадкой кустарников и цветников, сетей наружного освещения, тротуара, проезжей части с четырьмя полосами движения общей шириной шесть метров. Протяженность дороги составит 800 метров», — сказано в сообщении.

Реконструкцию оценили в 40,2 млн рублей. Депутаты на заседании комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов поддержали эту инициативу.

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Власти Перми предложили провести реконструкцию улицы Островского на участке от улицы Революции до улицы Белинского. Об этом сообщили в пресс-службе пермской городской думы. «Здесь планируется устройство пешеходной дорожки, газонов с высадкой кустарников и цветников, сетей наружного освещения, тротуара, проезжей части с четырьмя полосами движения общей шириной шесть метров. Протяженность дороги составит 800 метров», — сказано в сообщении. Реконструкцию оценили в 40,2 млн рублей. Депутаты на заседании комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов поддержали эту инициативу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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