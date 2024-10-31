В Челябинске из окна высотки выпал мужчина

Мужчина упал из окна 30 октября
В Челябинске вечером 30 октября из окна дома по Университетской Набережной, 62 выпал мужчина. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону.
«Следователем Калининского района города Челябинск устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. По данным источника URA.RU, в результате падения мужчина погиб.
Ранее в этом доме уже случались трагедии. Так, в 2021 году здесь упала из окна девушка. А в апреле 2024 года выпал школьник.
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