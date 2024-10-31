В Челябинске из окна высотки выпал мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытые окна. Челябинск, жара, окна, лето, открытые окна
Мужчина упал из окна 30 октября Фото:

В Челябинске вечером 30 октября из окна дома по Университетской Набережной, 62 выпал мужчина. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону.

«Следователем Калининского района города Челябинск устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. По данным источника URA.RU, в результате падения мужчина погиб.

Ранее в этом доме уже случались трагедии. Так, в 2021 году здесь упала из окна девушка. А в апреле 2024 года выпал школьник.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске вечером 30 октября из окна дома по Университетской Набережной, 62 выпал мужчина. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону. «Следователем Калининского района города Челябинск устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. По данным источника URA.RU, в результате падения мужчина погиб. Ранее в этом доме уже случались трагедии. Так, в 2021 году здесь упала из окна девушка. А в апреле 2024 года выпал школьник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...