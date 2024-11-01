01 ноября 2024

Медведев рассказал, какой урок для Грузии провела Россия

Медведев: Грузия узнала, какова цена членства в НАТО на примере Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Медведева, большая часть жителей Грузии осознали цену членства в НАТО
По словам Медведева, большая часть жителей Грузии осознали цену членства в НАТО Фото:

Большое количество жителей Грузии, глядя на происходящие события на Украине, осознают цену членства в НАТО. Такую мнение озвучил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Значительная часть людей, оглядываясь по сторонам и, так сказать, наблюдая за процессами, которые происходят на Украине, понимает, какова цена этого членства. Поскольку позиция России в отношении появления новых членов Североатлантического альянса рядом с [РФ] известна», — заявил Медведев в интервью RT.

Ранее зампред Совбеза РФ подчеркнул, что начала СВО можно было избежать. По его словам, для этого Западу нужно было заключить с Россией договоры о безопасности.

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Большое количество жителей Грузии, глядя на происходящие события на Украине, осознают цену членства в НАТО. Такую мнение озвучил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Значительная часть людей, оглядываясь по сторонам и, так сказать, наблюдая за процессами, которые происходят на Украине, понимает, какова цена этого членства. Поскольку позиция России в отношении появления новых членов Североатлантического альянса рядом с [РФ] известна», — заявил Медведев в интервью RT. Ранее зампред Совбеза РФ подчеркнул, что начала СВО можно было избежать. По его словам, для этого Западу нужно было заключить с Россией договоры о безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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