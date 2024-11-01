Медведев раскрыл, как можно было избежать начала спецоперации на Украине

Медведев: соглашения с Западом могли предотвратить спецоперацию на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Медведев заявил, что спецоперация на Украине началась из-за недостатка гибкости ума у Запада
Медведев заявил, что спецоперация на Украине началась из-за недостатка гибкости ума у Запада Фото:

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что начала спецоперации на Украине можно было избежать. По его мнению, для этого необходимо было достичь соглашений о безопасности между Россией и западными странами.

«Если бы западным странам и прежде, чем Соединенным Штатам, достало гибкости и ума заключить с Россией договоры о безопасности, никакой специальной военной операции бы не было», — заявил Медведев в интервью RT, видео опубликовано в telegram-канале политика. По его словами, на Западе привыкли всех ломать через колено. Они исходят из принципа исключительности интересов США, что является большой ошибкой.

В дополнение к основной мысли о возможности избежания конфликта, Медведев также выразил мнение о том, что текущая политика западных стран может иметь долгосрочные отрицательные последствия для их же интересов. И даже оказаться губительной для них.

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что начала спецоперации на Украине можно было избежать. По его мнению, для этого необходимо было достичь соглашений о безопасности между Россией и западными странами. «Если бы западным странам и прежде, чем Соединенным Штатам, достало гибкости и ума заключить с Россией договоры о безопасности, никакой специальной военной операции бы не было», — заявил Медведев в интервью RT, видео опубликовано в telegram-канале политика. По его словами, на Западе привыкли всех ломать через колено. Они исходят из принципа исключительности интересов США, что является большой ошибкой. В дополнение к основной мысли о возможности избежания конфликта, Медведев также выразил мнение о том, что текущая политика западных стран может иметь долгосрочные отрицательные последствия для их же интересов. И даже оказаться губительной для них.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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