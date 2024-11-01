Медведев раскрыл, как можно было избежать начала спецоперации на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что начала спецоперации на Украине можно было избежать. По его мнению, для этого необходимо было достичь соглашений о безопасности между Россией и западными странами.
«Если бы западным странам и прежде, чем Соединенным Штатам, достало гибкости и ума заключить с Россией договоры о безопасности, никакой специальной военной операции бы не было», — заявил Медведев в интервью RT, видео опубликовано в telegram-канале политика. По его словами, на Западе привыкли всех ломать через колено. Они исходят из принципа исключительности интересов США, что является большой ошибкой.
В дополнение к основной мысли о возможности избежания конфликта, Медведев также выразил мнение о том, что текущая политика западных стран может иметь долгосрочные отрицательные последствия для их же интересов. И даже оказаться губительной для них.
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