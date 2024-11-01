01 ноября 2024

Россиянам станет выгоднее болеть в 2025 году

Минтруд: максимальный размер больничного вырастет до 5,7 тысяч в день
© Служба новостей «URA.RU»
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К 2026 году размер выплаты увеличится в 1,7 раза по сравнению с 2024 годом Фото:

Максимальный размер выплаты по больничному за один день в ближайшие годы увеличат более чем в полтора раза — с 4 тысяч до 6,8 тысяч рублей. Такие изменения связаны с ростом зарплат в стране, сообщили в Минтруде.

«Максимальный размер выплаты по больничному за один день в ближайшие годы увеличат более чем в полтора раза — с 4 тысяч в 2024-м году до 5,7 тысяч в 2025-м и 6,8 тысяч рублей в 2026-м. Это объясняется ростом зарплат в России», — сообщили «Известиям» в Минтруде.

Размер выплаты рассчитывается индивидуально для каждого работника на основании его стажа и дохода. Максимальную сумму смогут получить те, чьи доходы превышают 200 тысяч рублей и стаж составляет не менее восьми лет. К 2026 году размер выплаты увеличится в 1,7 раза по сравнению с 2024 годом и на 20% по сравнению с 2025 годом.

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Максимальный размер выплаты по больничному за один день в ближайшие годы увеличат более чем в полтора раза — с 4 тысяч до 6,8 тысяч рублей. Такие изменения связаны с ростом зарплат в стране, сообщили в Минтруде. «Максимальный размер выплаты по больничному за один день в ближайшие годы увеличат более чем в полтора раза — с 4 тысяч в 2024-м году до 5,7 тысяч в 2025-м и 6,8 тысяч рублей в 2026-м. Это объясняется ростом зарплат в России», — сообщили «Известиям» в Минтруде. Размер выплаты рассчитывается индивидуально для каждого работника на основании его стажа и дохода. Максимальную сумму смогут получить те, чьи доходы превышают 200 тысяч рублей и стаж составляет не менее восьми лет. К 2026 году размер выплаты увеличится в 1,7 раза по сравнению с 2024 годом и на 20% по сравнению с 2025 годом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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