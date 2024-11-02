В Челябинске появится китайская закусочная от московских рестораторов

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Дата открытия закусочной пока неизвестна (архивное фото)
Дата открытия закусочной пока неизвестна (архивное фото) Фото:

В Челябинске готовятся к открытию китайской закусочной «Чихо», первые точки которой запустили в Москве рестораторы Николай и Анна Акулич. О том, что точка появится в районе «фудмаркета „Белый рынок“, сообщил автор ресторанного блога Азат Сапармамедов.

«„Чихо“ — ещё одна китайская точка на гастрономической карте Челябинска. Строятся», — сообщает паблик RestoNews в соцсети «ВКонтакте».

Согласно меню, в заведении планируют подавать шесть видов лапши, жареный рис и боулы с ним, а также традиционные супы. Там же можно попробовать говяжий язык с рисом и овощами, салат сяочи, попкорн из креветок, жареные спринг-роллы. В московских точках стоимость блюд составляет от 350 до 690 рублей.

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В Челябинске готовятся к открытию китайской закусочной «Чихо», первые точки которой запустили в Москве рестораторы Николай и Анна Акулич. О том, что точка появится в районе «фудмаркета „Белый рынок“, сообщил автор ресторанного блога Азат Сапармамедов. «„Чихо“ — ещё одна китайская точка на гастрономической карте Челябинска. Строятся», — сообщает паблик RestoNews в соцсети «ВКонтакте». Согласно меню, в заведении планируют подавать шесть видов лапши, жареный рис и боулы с ним, а также традиционные супы. Там же можно попробовать говяжий язык с рисом и овощами, салат сяочи, попкорн из креветок, жареные спринг-роллы. В московских точках стоимость блюд составляет от 350 до 690 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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