В Челябинске появится китайская закусочная от московских рестораторов

В Челябинске готовятся к открытию китайской закусочной «Чихо», первые точки которой запустили в Москве рестораторы Николай и Анна Акулич. О том, что точка появится в районе «фудмаркета „Белый рынок“, сообщил автор ресторанного блога Азат Сапармамедов.
«„Чихо“ — ещё одна китайская точка на гастрономической карте Челябинска. Строятся», — сообщает паблик RestoNews в соцсети «ВКонтакте».
Согласно меню, в заведении планируют подавать шесть видов лапши, жареный рис и боулы с ним, а также традиционные супы. Там же можно попробовать говяжий язык с рисом и овощами, салат сяочи, попкорн из креветок, жареные спринг-роллы. В московских точках стоимость блюд составляет от 350 до 690 рублей.
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