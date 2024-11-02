«Трактор» проиграл «Локомотиву» в Челябинске со счетом 5:3

Встреча в Челябинске двух лучших команд КХЛ «Трактора» и «Локомотива» закончилась победой ярославского клуба. Гостевую победу над челябинским «Трактором» соперник одержал со счетом 5:3. Об этом передает корреспондент URA.RU.
«Несмотря на проигрыш „Трактора“, сегодняшний матч стал очень зрелищным. Были и драки между игроками, удаления и попытка челябинской команды отыграться, когда вместо Зака Фукале вышел шестой полевой», — передает корреспондент URA.RU.
«Трактор» проиграл два из трех последних матчей. Скоро, 9 ноября, челябинцы сыграют с «Адмиралом» из Владивостока.
«Остановить поезд не получилось. Увы, сегодня победа не на нашей стороне», — прокомментировали результаты игры в пресс-службе «Трактора».
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