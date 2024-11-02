Развлечения Спорт «Трактор» проиграл «Локомотиву» в Челябинске со счетом 5:3 03 ноября 2024 в 18:49 Размер текста - 17 + Ярославский «Локомотив» одержал гостевую победу над лидером Восточной конференции КХЛ челябинским «Трактором» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Встреча в Челябинске двух лучших команд КХЛ «Трактора» и «Локомотива» закончилась победой ярославского клуба. Гостевую победу над челябинским «Трактором» соперник одержал со счетом 5:3. Об этом передает корреспондент URA.RU. «Несмотря на проигрыш „Трактора“, сегодняшний матч стал очень зрелищным. Были и драки между игроками, удаления и попытка челябинской команды отыграться, когда вместо Зака Фукале вышел шестой полевой», — передает корреспондент URA.RU. «Трактор» проиграл два из трех последних матчей. Скоро, 9 ноября, челябинцы сыграют с «Адмиралом» из Владивостока. «Остановить поезд не получилось. Увы, сегодня победа не на нашей стороне», — прокомментировали результаты игры в пресс-службе «Трактора». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Встреча в Челябинске двух лучших команд КХЛ «Трактора» и «Локомотива» закончилась победой ярославского клуба. Гостевую победу над челябинским «Трактором» соперник одержал со счетом 5:3. Об этом передает корреспондент URA.RU. «Несмотря на проигрыш „Трактора“, сегодняшний матч стал очень зрелищным. Были и драки между игроками, удаления и попытка челябинской команды отыграться, когда вместо Зака Фукале вышел шестой полевой», — передает корреспондент URA.RU. «Трактор» проиграл два из трех последних матчей. Скоро, 9 ноября, челябинцы сыграют с «Адмиралом» из Владивостока. «Остановить поезд не получилось. Увы, сегодня победа не на нашей стороне», — прокомментировали результаты игры в пресс-службе «Трактора». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям