02 ноября 2024

«Трактор» проиграл «Локомотиву» в Челябинске со счетом 5:3

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ЛА Трактор. Челябинск
Ярославский «Локомотив» одержал гостевую победу над лидером Восточной конференции КХЛ челябинским «Трактором» Фото:

Встреча в Челябинске двух лучших команд КХЛ «Трактора» и «Локомотива» закончилась победой ярославского клуба. Гостевую победу над челябинским «Трактором» соперник одержал со счетом 5:3. Об этом передает корреспондент URA.RU.

«Несмотря на проигрыш „Трактора“, сегодняшний матч стал очень зрелищным. Были и драки между игроками, удаления и попытка челябинской команды отыграться, когда вместо Зака Фукале вышел шестой полевой», — передает корреспондент URA.RU.

«Трактор» проиграл два из трех последних матчей. Скоро, 9 ноября, челябинцы сыграют с «Адмиралом» из Владивостока.

«Остановить поезд не получилось. Увы, сегодня победа не на нашей стороне», — прокомментировали результаты игры в пресс-службе «Трактора».

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Встреча в Челябинске двух лучших команд КХЛ «Трактора» и «Локомотива» закончилась победой ярославского клуба. Гостевую победу над челябинским «Трактором» соперник одержал со счетом 5:3. Об этом передает корреспондент URA.RU. «Несмотря на проигрыш „Трактора“, сегодняшний матч стал очень зрелищным. Были и драки между игроками, удаления и попытка челябинской команды отыграться, когда вместо Зака Фукале вышел шестой полевой», — передает корреспондент URA.RU. «Трактор» проиграл два из трех последних матчей. Скоро, 9 ноября, челябинцы сыграют с «Адмиралом» из Владивостока. «Остановить поезд не получилось. Увы, сегодня победа не на нашей стороне», — прокомментировали результаты игры в пресс-службе «Трактора».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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