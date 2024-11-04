«С выпученными глазами и кучей кредитов»: онколог описал среднестатистического пациента с раком

Онкологи описали портрет среднестатистического российского пациента с онкологическими заболеваниями. Как правило, это люди старше 50 лет с выпученными глазами, перегруженные работой и испытывающие финансовые трудности, что существенно затрудняет доступ к качественному лечению.
«Это мужчина или женщина в возрасте 50 плюс. Как правило, это человек с выпученными глазами, всклокоченными волосами, с большой рабочей загрузкой и кучей кредитов. Он не готов к дорогому лечению. Ему нужна самая дешевая терапия. Либо он вообще откажется от какого-либо лечения. Увы, многие на себя просто-напросто „забивают“», — заявил онкоиммунолог Даниил Щепеляев в интервью NEWS.ru.
За последние годы в России наблюдается изменение структуры заболеваемости раком. По словам Щепеляева, увеличивается количество злокачественных образований половых органов, в то время как рак желудка и пищевода становится менее распространенным. Это связывают с улучшением уровня жизни и изменением питания среди россиян.
Одной из основных проблем, с которой сталкиваются онкологические пациенты в России, является доступ к качественному лечению. Из-за финансовых трудностей большинство не могут позволить себе дорогостоящее лечение и зачастую отказываются от него, что приводит к поздней диагностике и ухудшению прогноза. Пациенты часто приходят к врачам уже с запущенными формами рака. Многие из них, особенно женщины, боятся обращаться за медицинской помощью из-за страха обнаружения заболевания. Это приводит к тому, что ценное время теряется, и возможности для эффективного лечения снижаются.
Ранее стало известно о завершении первого этапа клинических испытаний нового противоракового лекарства в России. Препарат, разработанный на основе генетически модифицированного онколитического вируса, прошел начальную фазу тестирования. В рамках клинических испытаний новая вакцина против рака будет впервые протестирована на пациентах, страдающих меланомой и мелкоклеточным раком легких. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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