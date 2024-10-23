Российский онкопрепарат на основе вируса прошел первые испытания

В России успешно завершилась первая фаза клинических исследований противоопухолевого препарата, созданного на основе генно-модифицированного онколитического вируса. Об этом сообщили представители института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН (ИХБФМ СО РАН).
«Испытания <...> показали эффективность в подавлении роста опухоли молочной железы. Препарат разработан Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, центром „Вектор“ Роспотребнадзора в партнерстве с ООО „Онкостар“ (резиденм „Сколково“ — прим URA.RU)», — заявили в институте. Информацию об этом передает РБК.
Отмечено, что в исследование были включены пациентки, находящиеся на терминальной стадии заболевания. После администрирования лекарственного средства, примерно у 55% участниц наблюдалось сокращение объема опухоли и стабилизация состояния.
В России достаточно новых разработок за последнее время. В их числе лекарство от рака. Например, исследователи из Научно-технологического университета «Сириус» хотят изменить подход к лечению рака. Совместно с институтом Гамалеи и ведущими онкологическими центрами создается платформа технологического производства противоопухолевых индивидуальных терапевтических вакцин.
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